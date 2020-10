Hocus Pocus, Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi: le streghe sono tornate (FOTO)

Nel mese di ottobre è impossibile non pensare a Hocus Pocus, specialmente ora che ci avviciniamo sempre più ad Halloween. Ecco allora che Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi ci regalano una nuova foto delle sorelle Sanderson, con tutte e tre le attrici che tornano a indossare i costumi di scena del film del '93.

Saranno passati anche 27 anni dall'uscita di quello che ormai è un vero e proprio cult di Halloween, ma ricordiamo tutti piuttosto vividamente Winifred, Sarah e Mary, e quello che hanno combinato dopo essere state riportate accidentalmente in vita dal povero Max.

Ma se anche così non fosse, ci pensa l'all-star #NYRPHulaween a rinfrescarvi la memoria: tantissime celebrità - tra cui anche Meryl Streep, Glenn Close, Billy Crystal e Adam Lambert - parteciperanno infatti all'iniziativa benefica condotta dalle tre attrici e intitolata "In Search of the Sanderson Sisters: A Hocus Pocus Hulaween Takeover", della quale abbiamo avuto una piccola preview proprio grazie alla foto postata da Bette Midler su Instagram.

"Le vostre tre streghe preferite - @sarahjessicaparker @kathynajimy ovviamente io - torneranno per una sola notte il 30 ottobre alle 8 di sera ET" scrive l'attrice nel post "In Search of the Sanderson Sisters è la cosa migliore mai successa a Halloween dai tempi di Hocus Pocus + le caramelle Reese's Pieces. Acquistate ora il vostro biglietto (link in bio) a sostegno del @NYRP #nyrphulaween".

Ma se le sorelle Sanderson pianificano così di riportare un po' di magia a questo 2020, l'attesa è tutta per il sequel diretto da Adam Shankman in sviluppo in casa Disney... Insomma, è proprio il caso di dirlo: tremate, tremate, le streghe son tornate!