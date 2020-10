Hocus Pocus: le attrici del film si riuniscono per un "sortilegio" alla vigilia del voto

Le attrici protagoniste di Hocus Pocus sono state al centro di una reunion virtuale che i fan del film potranno vedere il 30 ottobre. Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimy si sono quindi rivolte ai giovani americani, spronandoli a votare per le presidenziali 2020.

A quasi 30 anni dall'uscita di Hocus Pocus, il cast del film si è riunito e si è rivolto agli americani che ancora non hanno espresso la propria preferenza in vista delle presidenziali a stelle e strisce, invitandoli a votare. Quando mancano pochi giorni al 3 novembre, fatidica data nella quale verrà eletto il nuovo Presidente degli Stati Uniti, un evento virtuale ha visto protagoniste le tre attrici che nel 1993 hanno interpretato le sorelle Sanderson, ovvero Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimy.

Hocus Pocus: una scena del film

"Ragazzi, ho appena votato e volevo giusto controllare se anche voi stavate facendo lo stesso", dice Najimy nel video. Parker, dal canto suo, ha fatto appello ai giovani elettori, dicendogli che dovrebbero far sentire la loro voce in questa occasione. "Ovviamente questa elezione è molto importante", ha detto l'attrice di Sex and the City. "Una parte di me lo sente, poiché così tanti giovani si sono sentiti privati ​​dei diritti civili nelle ultime elezioni, per qualsiasi motivo, e la mia fervida speranza è che coloro che sono rimasti fuori capiscano che, anche se un candidato non può portarli al punto esatto dove vorrebbero stare, esiste l'opportunità di avvicinarsi molto di più al punto dove sanno che questo paese meriterebbe di essere".

"Penso che ci sia qualcosa che possiamo fare al riguardo", ha scherzato Midler maliziosamente. "No, non dovremmo", ha risposto Najimy, con Parker che ha aggiunto: "Osiamo?". Le tre hanno quindi iniziato a recitare un incantesimo, come facevano i loro personaggi nel film, ma, anziché cercare di succhiare l'anima ai bambini come le Sanderson, hanno usato la loro magia per "farli votare".

L'appuntamento con la reunion di Hocus Pocus è per la serata del 30 ottobre. I biglietti per l'evento, intitolato In Search of the Sanderson Sisters: A Hocus Pocus Hulaween Takeover, sono ora disponibili, con i proventi che andranno a beneficio della New York Restoration Project per la creazione di più spazio verde per le comunità svantaggiate per coltivare il proprio cibo, connettersi ed avere spazi sicuri direttamente nel loro quartiere.

Ricordiamo che negli scorsi mesi Variety aveva annunciato che sarà prodotto un sequel di Hocus Pocus per Disney+ e l'attrice Bette Midler ha recentemente confermato che tutte e tre le star protagoniste si sono dette disponibili per tornare sul set.