Hitman's Wife's Bodyguard, nel trailer del sequel Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson in azione

Arriva il primo trailer di Hitman's Wife's Bodyguard. Non c'è pace per le guardie del corpo, soprattutto quelle che dovrebbero far tutto meno che tornare sul campo come il Bryce di Ryan Reynolds. Ma quando in mezzo si mettono anche Salma Hayek e Samuel L. Jackson nei panni della coppia più esplosiva che ci sia...

Dopo il discreto successo del primo film, Come ti ammazzo il capo, Patrick Hughes torna alla regia del sequel tutto azione e divertimento con protagonisti due degli attori più esilaranti del panorama cinematografico.

Questa volta però a Jackson e Reynolds si aggiungono anche Salma Hayek, Antonio Banderas e... Morgan Freeman!

"La strana coppia più letale che ci sia, la guardia del corpo Michael Bryce (Ryan Reynolds) e il cecchino Darius Kincaid (Samuel L. Jackson), è tornata per un'altra incredibilmente pericolosa missione. Ancora senza licenza e sotto scrutinio, Bryce è costretto a tornare in attività dalla capricciosa moglie di Darius, la famigerata truffatrice Sonia Kinclad (Salma Hayek). E mentre Bryce è portato al limite della pazienza dai più pericolosi tra i suoi protetti, il trio si ritrova invischiato in un piano dalle ramificazioni internazionali ideato da un uomo potente e assetato di vendetta (Antonio Banderas). Ad unirsi al divertimento letale anche Morgan Freeman nei panni di... Beh, lo scoprirete" si legge nella sinossi ufficiale della pellicola.

E da quanto si può evincere dall'adrenalico trailer, tanto di Britney Spears in sottofondo, le risate di certo non mancheranno.

Hitman's Wife's Bodyguard arriverà nelle sale americane a giugno 2021.