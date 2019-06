Hill House 2, le riprese della serie horror Netflix al via a settembre

Hill House, acclamata serie horror prodotta da Netflix, sta per tornare: a settembre prenderanno il via le riprese della seconda stagione.

The Haunting of Hill House: un'immagine della prima stagione

I fan hanno chiesto a gran voce una seconda stagione di Hill House fin dalla diffusione dello show su Netflix quasi un anno fa. Purtroppo ci sarà da aspettare un po' più del previsto, visto che i nuovi episodi verranno girati a partire da settembre e non arriveranno su Netflix prima del 2020.

Hill House 2: più fantasmi nascosti nella seconda stagione

I primi dieci episodi di Hill House erano basati sul romanzo di Shirley Jackson L'incubo di Hill House, come sottolinea la nostra recensione della prima stagione di Hill House. Questo nuovo capitolo abbandonerà la storia della famiglia Crain per focalizzarsi su nuovi personaggi. The Haunting of Bly Manor si ispirerà a Giro di vite, classico di Henry James del 1898 incentrato su una governante che si prende cura di due bambini in una magione solitaria abitata dai fantasmi.

The Haunting of Hill House: un'immagine inquietante della casa stregata

Al di là del cambiamento nel tema della storia, è possibile che il cast della prima stagione di Hill House torni, almeno in parte, anche nei nuovi episodi, un po' come accaduto per American Horror Story. Si vocifera infatti che Carla Gugino, matriarca della famiglia Crain nella prima stagione, sarebbe pronta a tornare sul set se gli showrunner glielo chiederanno.

Mike Flanagan è stato riconfermato alla regia della seconda stagione, ma per il momento il cast dei nuovi episodi è ancora avvolto nel mistero così come la data di uscita su Netflix che si presume sia il 2020.