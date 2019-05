Hill House 2, Oliver Jackson-Cohen promette una stagione incredibile

Hill House 2, la serie Netflix, tornerà prossimamente con una seconda stagione e Oliver Jackson-Cohen ha rivelato che i fan possono attendere degli episodi incredibili.

Il prossimo ciclo di puntate si intitolerà The Haunting of Bly Manor e sarà ispirato al libro Il giro di vite scritto da Henry James.

Oliver Jackson-Cohen, una delle star della prima stagione di Hill House, ha ora ammesso, in una recente intervista, che non può rivelare alcun dettaglio riguardante il ritorno sugli schermi della serie creata da Mike Flanagan: "Mi sparerebbero se rispondessi a quella domanda". L'attore ha però commentato dichiarando: "Tutto quello che posso dire è che Bly Manor sarà incredibile. Da quello che ho sentito si tratta di una storia davvero eccitante".

Hill House 2: più fantasmi nascosti nella seconda stagione

Oliver non dovrebbe apparire in Hill House 2, in arrivo nel 2020, tuttavia ha spiegato di essere disposto a lavorare di nuovo con il team di autori se ci fosse l'occasione: "Penso che collaborare con Mike, Trevor, tutta la troupe e gli sceneggiatori sia stato semplicemente speciale. E Netflix è stata così incredibile, come Paramount, Amblin e tutte le persone che hanno lavorato alla realizzazione dello show. Si è trattato di un sogno. E penso inoltre all'esperienza di collaborare con qualcuno come Mike che scrive questi personaggi che sono molto di più, hanno così tante dimensioni, quindi chiunque sarebbe felice di lavorare con un autore simile. Sarei disponibile al 100%".

I fantasmi di Hollywood: i racconti da brivido delle star

Tra le pagine del libro Il giro di vite, fonte di ispirazione per la seconda stagione di Hill House, si racconta la storia di due giovani orfani accuditi da una governante che racconta la terrificante storia in cui è stata coinvolta.

Per ora Flanagan non ha voluto rivelare alcuna anticipazione riguardante la trama degli episodi, svelando solamente che ci saranno ancora più fantasmi!

Hill House 2, Mike Flanagan: "La storia dei Crain si è conclusa"