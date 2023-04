Hilary Swank mamma di due gemelli, la prima foto su Instagram

Hilary Swank è diventata mamma, l'attrice ha dato alla luce due gemelli avuti con il marito Philip Schneider. L'artista ha pubblicato la prima foto su Instagram. La star aveva rivelato di essere incinta durante una puntata di Good Morning America

Hilary Swank, premio Oscar per Boys Don't Cry e Million Dollar Baby, ha annunciato il lieto evento con un post su Instagram. La star, augurando la buona Pasqua a tutti i suoi follower, ha scritto: "Non è stato facile. Un maschio e una femmina, ne è valsa la pena. Buona Pasqua dal paradiso puro". Nel post l'attrice è di spalle, guarda verso il tramonto e tiene in braccio i nuovi arrivati, dei quali si intravedono solo le piccole testoline.

"Si tratta di qualcosa che desideravo da molto tempo", aveva detto Hilary Swank annunciando l'evento. "Il mio prossimo passo sarà quello di diventare mamma. E non soltanto di un bambino, ma di due. Non posso crederci", aveva aggiunto.

L'attrice e l'uomo d'affari Philip Schneider hanno iniziato a frequentarsi nel 2016, dopo che Hilary Swank aveva rotto la sua relazione con il suo insegnante di tennis Rubén Torres. I neo genitori si sono sposati nel 2018 in un bosco della California. In precedenza, il premio Oscar era stata sposata con l'attore Chad Lowe, i due erano diventati marito e moglie nel settembre 1997, dopo essersi conosciuti, cinque anni prima, sul set di Lolita - I peccati di Hollywood.

Sotto il suo post sono arrivate le congratulazioni di follower e colleghi. "Dio ti benedica dolcezza. Questo sarà il viaggio più straordinario che potrai intraprendere, sono molto felice per tutti voi", ha scritto Sharon Stone, tra le prime a felicitarsi con Hilary Swank.