Hilary Swank è incinta di due gemelli: "È una tale benedizione"

Hilary Swank è incinta, lo ha annunciato mercoledì a Good Morning America. L'attrice premio Oscar e il marito Philip Schneider sono in attesa di due gemelli. Nel corso del programma l'attrice premio Oscar si è aperta in merito a questa gravidanza, sottolineando da quanto tempo desiderasse diventare madre: "Si tratta di qualcosa che desideravo da molto tempo, il mio prossimo passo sarà quello di diventare mamma. E non soltanto di bambino, ma di due. Non posso crederci".

Hilary Swank

Hilary Swank aveva già parlato della sua gravidanza in precedenza in Live with Kelly e Ryan, dicendo che: "Mi sento benissimo in questo momento", rivelando che il suo team di Alaska Daily non era a conoscenza della cosa fino a quel momento, raccontando dei primi momenti in cui non le entravano più i soliti vestiti di scena, insospettendo gli altri.

La serie segue Eileen Fitzgerald, una giornalista recentemente caduta in disgrazia che si lascia alle spalle la sua vita a New York per unirsi a un quotidiano di Anchorage in un viaggio alla ricerca della redenzione personale e professionale.

Parlando del fatto che i gemelli siano tipici sia della sua famiglia che di quella del marito l'attrice ha detto che: "È una tale benedizione. È un miracolo totale. È incredibile".