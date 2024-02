Hilary Swank ricorda il periodo di pausa per assistere il padre: 'Tra i momenti più importanti della mia vita'

Ospite al Today Show, l'attrice premio Oscar Hilary Swank si è soffermata sul periodo compreso tra il 2014 e il 2017, quando decise di prendersi una pausa dalla recitazione per stare accanto al padre malato, Stephen Swank, e prendersi cura di lui.

I Am Mother: Hilary Swank in una scena del film

"È stato uno dei momenti più importanti della mia vita" ha confessato l'attrice, ricordando di voluto rimanere insieme al genitore diventando la sua unica assistente dopo un trapianto al polmone.

Un legame approfondito

Stephen Swank è scomparso il 1° ottobre 2021 e l'attrice ha dichiarato di essersi sentita 'benedetta' per aver avuto l'opportunità di trascorrere del tempo con suo padre prima che morisse, sottolineando come i momenti trascorsi insieme abbiano approfondito maggiormente il loro legame.

"Abbiamo avuto anche parecchio divertimento. C'erano molte prove e tribolazioni ma è stato straordinario e nulla che avrei mai rimpianto di fare". Secondo l'attrice, il suo nuovo film Ordinary Angels, nel quale interpreta una parrucchiera che aiuta un vedovo che tenta di trovare un trapianto di fegato per sua figlia sarebbe stato uno dei suoi film che il padre avrebbe preferito:"Mio padre è stato beneficiario di un trapianto di polmone, quindi la donazione di organi è una cosa molto, molto importante per me e ne parlo. Questo film è arrivato circa tre mesi dopo la scomparsa di mio padre quindi ho avuto questa opportunità, sento che è stata mandata da mio papà, e raccontare un film su un essere umano straordinario e una famiglia... Penso che sarebbe stato il film preferito di mio papà tra quelli che ho fatto".