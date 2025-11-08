Lizzie McGuire, Hilary Duff: “Non ricordo di aver registrato la hit What Dreams Are Made Of”

Nel corso di un'intervista al podcast Therapuss, Hilary Duff è stata interpellata sulla canzone del film Lizzie McGuire, la hit What Dreams Are Made Of.

L'attrice ha confessato di non conservare alcun ricordo della registrazione della canzone che diventò una delle più popolari tra i fan di Lizzie McGuire all'epoca.

Lizzie McGuire non ricorda la registrazione di What Dreams Are Made Of

"No, assolutamente no. Proprio no" ha dichiarato Duff in relazione al ricordo della canzone "Non ricordo nemmeno di aver registrato quella canzone. Ma ora la amo. E quando stavo girando il film, la amavo. È stato solo un periodo strano".

Hilary Duff in una scena di A Cinderella Story

Hilary Duff ha dichiarato di non aver mai eseguito la canzone nei suoi concerti: "Era una canzone di Lizzie McGuire. Ricordo alcune cose dell'essere in Italia per Lizzie McGuire, ma il resto è stato girato a Vancouver. Di tutto quel periodo ricordo pochissimo".

Hilary Duff vorrebbe cantare la canzone di Lizzie McGuire in futuro

Nel corso dell'intervista, Hilary Duff ha confessato che le piacerebbe cantare la canzone in futuro, nel caso Disney glielo permettesse: "In realtà, quando la canto oggi, provo molta gioia. Penso solo che all'epoca ci fosse una grande separazione tra me, la mia musica e Lizzie McGuire" ha aggiunto "Ma se mai dovessi tornare a fare un tour, forse mi sarebbe concesso di cantarla in qualche modo. Magari, chissà, solo ipoteticamente".

Hilary Duff ha interpretato da giovanissima la protagonista della serie televisiva Lizzie McGuire, in onda su Disney Channel dal 2001 al 2004, e nel film Lizzie McGuire - Da liceale a popstar, oltre al film A Cinderella Story nel 2004, al fianco di un'altra star dell'epoca come Chad Michael Murray e Jennifer Coolidge. Dopo una pausa di dieci anni dal mondo della musica, Hilary Duff ha pubblicato il suo nuovo brano Mature.