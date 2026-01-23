A Cinderella Story, la figlia di Hilary Duff perplessa: "Come fa a non riconoscerti?"

L'attrice di Lizzie McGuire ha raccontato che Mae, 4 anni, le ha chiesto il motivo di una sequenza che ha ritenuto inverosimile.

Hilary Duff è stata intervistata da Vanity Fair e le sono state mostrate alcune delle scene più iconiche della sua carriera. Quando è arrivato il momento di A Cinderella Story, in cui Sam, il suo personaggio, condivide una scena con Austin (Chad Michael Murray), Duff ha svelato un aneddoto.

L'attrice ha raccontato la reazione della figlia Mae, 4 anni, rispetto ad un particolare dettaglio della trama del film uscito nel 2004, che non l'ha convinta affatto. Durante la visione del film, Mae ha posto una domanda diretta a sua madre.

Le perplessità della figlia di Hillary Duff su A Cinderella Story

"La mia bambina di 4 anni ha guardato questo film e ha notato anche lei qualcosa del tipo: 'come fa a non capire che sei tu sotto quella maschera?'" ha raccontato Duff durante l'intervista rilasciata al magazine davanti alla scena del film.

La scena mascherata di Hilary Duff con Chad Michael Murray

L'attrice ha proseguito: "Io le ho detto: 'È la domanda senza tempo, tesoro'. E lei fa: 'Ma sei tu. Sei proprio lì. Non capisco. Come fa a non saperlo?'. E io: 'Lo so'". La scena in questione è quella in cui Sam si trova davanti a Austin mascherata e lui non la riconosce.

La famiglia di Hilary Duff

Famosa in tutto il mondo per il ruolo della giovane Lizzie McGuire nell'omonima serie televisiva nei primi anni 2000, Hillary Duff ha quattro figli: il primogenito, Luca Cruz, è nato nel 2012 dall'unione con Mike Comrie, mentre dal secondo marito Matthew Koma ha avuto altri tre figli: Banks Violet Bair (2018), Mae James Bair (2021) e Townes Meadow Bair.

Hilary Duff alterna i progetti lavorativi con la vita familiare e qualche mese fa pubblicò sui social una foto del figlio Luca, oggi 13 anni, prima che uscisse di casa per affrontare il suo primo giorno in terza media oltre ad una storia su Instagram con la figlia Mae impegnata a mangiare un gelato: "Per lei l'estaate è ancora in corso" si leggeva nella didascalia.