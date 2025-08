Lindsay Lohan: "Datemi una possibilità", l'attrice si ribella alle etichette del passato

Dopo una lunga pausa, Lindsay Lohan torna sotto i riflettori con il dramma Hulu Count My Lies, chiedendo al pubblico e all'industria di guardare oltre i suoi ruoli cult del passato come Mean Girls e Quel pazzo venerdì.

Dopo una carriera iniziata in tenera età con film iconici come Genitori in trappola, Lindsay Lohan si è spesso vista attribuire un'etichetta difficile da scrollarsi di dosso. Oggi, con il suo nuovo progetto Hulu, Count My Lies, l'attrice statunitense rivendica il diritto di reinventarsi e di essere considerata per ruoli più maturi e drammatici.

Lindsay Lohan ammette di sentirsi intrappolata nei suoi ruoli storici

Nel corso di un'intervista rilasciata al The Times UK, la Lohan ha spiegato come la sua carriera abbia subito una pausa non casuale. Dopo il successo ottenuto con commedie adolescenziali diventate di culto, l'attrice ha sentito il bisogno di staccare: "Stavo perdendo entusiasmo per il cinema e avevo bisogno di riscoprire me stessa lontano dai riflettori. Ho cercato una vita più autentica, più mia".

Lindsay Lohan eChris Pine in Baciati dalla sfortuna

La decisione di fermarsi tra il 2013 e il 2022 non è stata semplice, ma si è rivelata necessaria per ritrovare motivazione e lucidità. Oggi, a distanza di anni, Lindsay è pronta a rimettersi in gioco, ma non nasconde la frustrazione per le difficoltà che ancora incontra nel proporre una nuova immagine di sé al pubblico e agli addetti ai lavori.

"Count My Lies": il ritorno di Lohan al dramma in casa Hulu

La nuova sfida si chiama Count My Lies, un film drammatico targato Hulu di cui Lindsay non solo sarà protagonista, ma anche produttrice esecutiva. Un progetto in cui crede molto, e che rappresenta la volontà concreta di scrollarsi di dosso gli stereotipi.

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo: l'urlo di Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis allo specchio

"Sì, mi sento incasellata", ha ammesso. "Anche quando ho lavorato in Radio America, ero entusiasta di fare qualcosa di diverso. Ma è come se dovessi ancora dimostrare che posso farcela".

Con un sorriso, però, Lohan non esclude nulla dal suo futuro: "Se Scorsese dovesse farsi avanti, di certo non gli direi di no".

Tra commedie romantiche e voglia di cambiare rotta

Lindsay Lohan sa bene che il pubblico la ama per i suoi ruoli leggeri, ma oggi sente il bisogno di esplorare nuove sfumature del proprio talento. In occasione della première di Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo a Los Angeles, ha dichiarato al Hollywood Reporter che desidera affrontare ruoli più seri e drammatici, pur restando affezionata alle rom-com: "Sono casa mia, ma vorrei anche cimentarmi in qualcosa di diverso. Un film d'azione? Perché no".

Irish Wish - Solo un desiderio: Lindsay Lohan in una foto

Per Lohan, si tratta di rompere un circolo vizioso fatto di aspettative limitanti e dimostrare che, dietro l'immagine da teen idol, esiste un'attrice in grado di affrontare ruoli profondi e complessi. Il suo messaggio è chiaro: "Datemi una possibilità".