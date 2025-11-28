A Cinderella Story, Hilary Duff ricorda la 'matrigna' Jennifer Coolidge: "Era cattiva con me sul set"

Nel lontano 2004, Jennifer Coolidge e Hilary Duff hanno recitato insieme nel film A Cinderella Story, e in una nuova intervista rilasciata a Variety, la cantante e star di Lizzie McGuire ha raccontato l'esperienza con la collega sul set.

Nell'intervista, Duff riserva parole positive nei confronti della collega ma non dimentica un piccolo dettaglio, riferendosi a quando venne trattata male durante la lavorazione nonostante all'epoca lei avesse soltanto 15 anni e quindi fosse ancora una ragazzina.

Hilary Duff racconta il rapporto con Jennifer Coolidge

Nel film, Jennifer Coolidge interpreta Fiona, la figura della 'matrigna cattiva' per 'Cinderella' Sam Montgomery (Duff): "È stato così divertente osservare la sua carriera, perché lei si immerge in maniera così totale che era davvero impressionante e leggermente intimidatorio per una teenager" ha ricordato l'attrice "Lei era cattiva con me, quindi faceva un po' paura perché avevo solo 15 anni e lei era semplicemente cattiva con me perché era la mia matrigna cattiva. All'epoca, credo di aver dovuto dirmi: 'Stai girando un film. Stai girando un film'".

Hilary Duff e Chad Michael Murray in una scena di A Cinderella Story

Hilary Duff è sinceramente felice di aver lavorato con Coolidge: "La mia parte preferita è stata quando si strofinava il salmone sul viso mentre giravamo A Cinderella Story e parlava degli omega" ha raccontato la star di How I Met Your Father "Mio figlio in realtà ha iniziato a mangiare sushi quando aveva tipo 3 anni e ha avuto un momento simile, e io l'ho guardato e ho pensato: 'Ti stai solo strofinando salmone crudo sul viso' Ed è morbido e gli piaceva e questo mi ha ricordato lei. È semplicemente tutto".

La storia di A Cinderella Story con Hilary Duff

Teen-comedy per ragazzi che rivisita in chiave moderna la storia di Cenerentola, Cinderella Story, racconta la storia della giovane Sam Montgomery (Hilary Duff), una studentessa orfana di madre che vive con la crudele matrigna Fiona (Jennifer Coolidge), e le due gemelle viziate, che la trattano come una schiava.

L'unica via d'uscita di Sam è l'interazione con un ragazzo misterioso online chiamato con il nickname Nomad, con il quale si scambia messaggi senza sapere che si tratta di Austin Ames (Chad Michael Murray), il ragazzo più popolare della scuola.