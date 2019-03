Highwaymen, su Netflix in streaming da oggi!

The Highway Men: Woody Harrelson e Kevin Costner in una foto del film

Marzo è agli sgoccioli ma ci sono ancora nuovi film in arrivo su Netflix: oggi Highwaymen - L'ultima imboscata arriva in streaming! La pellicola è un film originale con un cast d'eccezione: protagonisti Kevin Costner e Woody Harrelson.

Il lungometraggio narra la storia, mai raccontata, dei leggendari detective che hanno sconfitto Bonnie e Clyde. I due ex Texas Rangers devono fidarsi del proprio istinto e delle tecniche classiche di indagini per riuscire a risolvere i casi quando l'FBI e le tecniche forensi non riescono ad assicurare i colpevoli alla giustizia. Frank Hamer e Maney Gault erano ritorni in azione per provare a dare la caccia a Bonnie e Clyde nel 1934. La coppia era accusata di 13 omicidi e diverse rapine e furti.

La regia è stata affidata a John Lee Hancock e la sceneggiatura è invece firmata da John Fusco (Marco Polo). Nel cast ci saranno, oltre a Kevin Costner e Woody Harrelson, anche Kathy Bates, Kim Dickens, John Carroll Lynch, Thomas Mann e William Sadler. Per i due protagonisti è il primo film insieme: Woody è stato nominato per ben tre volte all'Oscar, l'ultima per Tre manifesti a Ebbing, Missouri; mentre Kevin Costner ha vinto due Oscar per miglior film e miglior regia in Balla coi lupi, ma mai come Migliore attore.

Highwaymen - L'ultima Imboscata è solo una delle tante novità in catalogo a marzo su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti tanti horror, film cult, e anche qualche pellicola inedita.