Highlander: Henry Cavill si prepara a diventare immortale, ecco la nuova data di inizio riprese

Finalmente qualcosa si muove per l'atteso reboot con Henry Cavill, ecco dove e quando prenderanno il via le riprese.

Dopo un decennio di limbo, finalmente ci sono nuovi importanti aggiornamenti sull'atteso reboot di Highlander che vedrà protagonista la massiccia star Henry Cavill. Secondo quanto anticipato dal regista Chad Stahelski, il film entrerà in produzione in Scozia a gennaio.

"Inizieremo a girare a gennaio in Scozia, dove mi dirigerò a breve. Lunedì andrò in Scozia per fare la ricerca finale della location" ha dichiarato Stahelski a Collider.

"È un'altra opportunità per realizzare un progetto che amo. Adoro lavorare con l'immortalità e le storie d'amore attraverso il tempo. Penso che sia un buon modo per prendere storia e fantascienza e fonderle insieme."

Il regista ha parlato delle dimensioni del progetto anticipando il livello di impegno e di lavoro che il cast dovrà svolgere per padroneggiare il combattimento con la spada. Naturalmente Stahelski ha suggerito che i duelli presenti nel film saranno qualcosa di mai visto prima:

"La maggior parte delle nostre preoccupazioni per adesso non riguarda i cast. Abbiamo la macchina installata e funzionante e _penso che abbiamo il cast giusto. Abbiamo le persone giuste. Abbiamo gli allenatori giusti. Ne abbiamo scovati alcuni dei migliori che abbia mai incontrato in vita mia negli ultimi sei mesi, che ci stanno aiutando. Si tratta però di come mettere tutto insieme e dargli forma. Non è La storia fantastica, non è La tigre e il dragone, non è Master & Commander, non è Zorro. Voglio proporre al pubblico qualcosa di nuovo, ed è per questo che la notte resto sveglio a pensare"_.

Henry Cavill imbraccia la spada in The Witcher

Il protagonista perfetto

Dopo anni di cavalcate, duelli e bivacchi in The Witcher, Henry Cavill è il protagonista perfetto per il reboot di Highlander. Al momento non sappiamo se l'attore riprenderà il ruolo di Connor MacLeod, interpretato da Christopher Lambert nell'originale, o se gli verrà affidato un personaggio nuovo.

Si prevede, tuttavia, che il nuovo film si attenga alla premessa alla base dell'originale: una razza di immortali combatte nel tempo con l'obiettivo finale di emergere come unico sopravvissuto e rivendicare il premio della mortalità.

L'originale Highlander, divenuto rapidamente un cult ha generato una serie di sequel e uno show televisivo molto apprezzato dai fan.