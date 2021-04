High School Musical: The Musical - The Series: il trailer della stagione 2

Disney+ ha svelato il trailer della seconda stagione di High School Musical: The Musical - The Series, in arrivo sulla piattaforma streaming dal 14 maggio.

Disney+ ha diffuso il trailer per la seconda stagione di High School Musical: The Musical: The Series Season 2, che verrà lanciata sulla piattaforma streaming a partire dal 14 maggio.

Creata e prodotto da Tim Federle,High School Musical: The Musical - The Series segue gli studenti della High School Musical, stessa scuola lanciata dai film della saga Disney, impegnati a mettere in scena una produzione musicale. La prima stagione dello show ha debuttato su Disney+ nel novembre 2019 conquistando un GLAAD Media Award.

Nella seconda stagione, gli studenti della East High Wildcats si preparano a portare in scena La bella e la bestia come musical di primavera, fronteggiando i rivali della North High per vincere una prestigiosa competizione teatrale. La stagione conterrà dei soli scritti dalle star Olivia Rodrigo e Joshua Bassett.

Il cast della serie include Matt Cornett, Sofia Wylie, Larry Saperstein, Julia Lester, Dara Reneé, Frankie Rodriguez, Joe Serafini, Mark St. Cyr e Kate Reinders. Tra le guest star, Derek Hough, Olivia Rose Keegan, Roman Banks, Andrew Barth Feldman e Asher Angel.