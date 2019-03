High Life: Robert Pattinson canta in un brano della colonna sonora

Robert Pattinson è il protagonista del film High Life, diretto dalla regista Claire Denis, e la star britannica ha anche interpretato un brano della colonna sonora, ora condiviso online.

L'attore è stato infatti impegnato nello studio di registrazione in occasione della produzione del singolo intitolato Willow, realizzato in collaborazione con il gruppo Tindersticks, il cui leader Stuart A. Staples ha composto tutti i brani strumentali usati per il lungometraggio.

Willow è il nome della figlia del personaggio interpretato da Pattinson, Monte, un criminale che sta viaggiando a bordo di una nave spaziale in una missione per trovare una forma di energia alternativa. La spedizione ha come supervisore una dottoressa, parte affidata a Juliette Binoche, che sta usando i prigionieri per degli scopi misteriosi. Monte si occuperà della figlia e al tempo stesso cercherà di sopravvivere al piano, apparentemente malvagio, della dottoressa.

Nel cast di High Life, oltre a Robert Pattinson, ci sono anche Mia Goth e Andre Benjamin. Il lungometraggio sarà distribuito nei cinema americani a partire dal 5 aprile.

L'attore britannico è già apparso in versione cantante nella colonna sonora del film Twilight, il film che gli ha regalato la popolarità internazionale e in cui ha avuto la parte del vampiro Edward Cullen, innamorato dell'umana Bella Swan.