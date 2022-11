High Heat: Don Johnson e Olga Kurylenko combattono per la sopravvivenza nel trailer del film

High Heat si mostra in un nuovo trailer, sfoggiando tutta la tenacia di Don Johnson e Olga Kurylenko, i protagonisti della pellicola.

Sebastian Films ci ha servito un ulteriore assaggio di High Heat, la sua nuova action comedy con Olga Kurylenko e Don Johnson, con un inedito trailer che non può che incuriosire gli amanti del genere, i quali avranno sicuramente moltissimo di cui ringraziare.

Al centro della storia di High Heat troviamo Johnson e Kurylenko, marito e moglie e gestori di un ristorante di successo. Il loro matrimonio, però, nasconde alcuni segreti che nel corso degli eventi affioreranno sempre di più. Ana (Kurylenko), la chef in carica nella cucina, era un ex agente del KGB, mentre Ray (Johnson) ha pesanti debiti con la mafia. La situazione precipita quanto quest'ultima si presenta armata alla loro porta pretendendo un risarcimento del debito, e ottenendo in cambio una risposta tutt'altro che pacifica.

Quantum of Solace: Olga Kurylenko ha creduto di morire durante uno stunt

Basandoci sulle immagini del trailer possiamo cominciare a farci un'idea su High Heat, a partire dalle sue numerose scene d'azione, anche se alleggerite da un certo tipo di humor molto particolare. Alla regia troviamo Zach Golden (questo è il suo secondo lungometraggio), mentre la sceneggiatura è stata curata da James Pedersen.

L'uscita di High Heat, sia nei cinema che On Demand, è attesa per il 16 dicembre.