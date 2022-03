Olga Kurylenko e Don Johnson star dell'action comedy High Heat

Olga Kurylenko interpreterà una cuoca dalle molte abilità nella commedia action High Heat, dove affiancherà Don Johnson. Il film, diretto da Zach Golden, che in precedenza aveva diretto The Escape of Prisoner 614, è basato su una sceneggiatura dello scrittore James Pedersen.

una foto di Olga Kurylenko

La storia di High Heat si svolge nell'arco di una sola notte e segue Ana, interpretata da Olga Kurylenko, chef meticolosa con un passato nascosto, e suo marito Ray, interpretato da Don Johnson, anche lui ristoratore. Quando la mafia locale si presenta per bruciare il suo ristorante come parte di una truffa assicurativa, Ana deve difendere la sua proprietà e dimostrare le sue abilità con i coltelli sia dentro che fuori dalla cucina.

Quantum of Solace: Olga Kurylenko ha creduto di morire durante uno stunt

Nel cast del film troviamo anche Chris Diamantopoulos, Kaitlin Doubleday, Dallas Page e Jackie Long.

Di recente abbiamo apprezzato la performance dell'ex Bond Girl Olga Kurylenko nel cinecomic Marvel Black Widow.