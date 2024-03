High and Low: iniziate le riprese del film di Spike Lee con Denzel Washington

Sono iniziate le riprese di High and Low, il nuovo film di Spike Lee che lo vedrà collaborare nuovamente con Denzel Washington. Tuttavia, il titolo potrebbe subire un cambiamento.

Secondo quanto riportato da World of Reel, la pellicola - che vedrà coinvolta anche Halle Berry - ha dato il via alla sua produzione con il titolo di lavorazione Highest 2 Lowest, che potrebbe quindi rivelarsi il titolo definitivo del progetto, remake del classico di Akira Kurosawa, Anatomia di un rapimento.

Inoltre, il direttore della fotografia del film dovrebbe essere Matthew Libatique, noto per il suo lavoro con Darren Aronofsky e tre volte candidato all'Oscar: per Il cigno nero, A Star Is Born e il più recente Maestro.

Kurosawa secondo Spike Lee

High and Low è ispirato al thriller di Akira Kurosawa intitolato Anatomia di un rapimento, arrivato nei cinema nel 1963. Nella versione originale il protagonista era un imprenditore di Yokohama che prende in prestito una somma ingente per acquisire il controllo della fabbrica di scarpe in cui lavora da sempre, estromettendo il resto del consiglio di amministrazione. Suo figlio, Jun, viene però rapito e, per riaverlo, dovrà pagare un riscatto che gli renderebbe impossibile la scalata azionaria. I rapitori hanno però preso per sbaglio il figlio del suo autista, mettendo in crisi l'uomo che deve prendere una scelta difficile.

La reunion con Denzel Washington

Il film costituirà la quinta collaborazione tra Spike Lee e Denzel Washington, a ben 18 anni dell'ultima volta. I due hanno infatti lavorato insieme in Malcolm X, He Got Game, Mo' Better Blues e più recentemente in Inside Man.

Per il regista si tratterà di un ulteriore remake dopo il tanto criticato adattamento americano di Oldboy, uscito nel 2013. Recentemente ha fatto notizia la cancellazione di The Mothership, film con protagonista Halle Berry già completamente girato.