Denzel Washington star del prossimo film diretto da Spike Lee, High and Low

Spike Lee tornerà alla regia con High and Low e il protagonista del film sarà Denzel Washington.

A24 si occuperà della distribuzione nelle sale, mentre Apple TV+ lo proporrà in streaming.

Un approccio moderno a un classico del cinema

Il film High and Low è ispirato al thriller di Akira Kurosawa intitolato Anatomia di un Rapimento, arrivato nei cinema nel 1963. Nella versione originale il protagonista era un imprenditore di Yokohama che prende in prestito una somma ingente per acquisire il controllo della fabbrica di scarpe in cui lavora da sempre, estromettendo il resto del consiglio di amministrazione. Suo figlio, Jun, viene però rapito e, per riaverlo, dovrà pagare un riscatto che gli renderebbe impossibile la scalata azionaria. I rapitori hanno però preso per sbaglio il figlio del suo autista, mettendo in crisi l'uomo che deve prendere una scelta difficile.

Spike Lee ha scritto la sceneggiatura con Alan Fox. Le riprese inizieranno nel mese di marzo. Il filmmaker sarà inoltre coinvolto come produttore esecutivo tramite la sua 40 Acres.

Denzel Washington collaborerà nuovamente con Lee dopo Inside Man, Malcolm X, He Got Game e Mo' Better Blues.