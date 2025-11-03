Hideo Kojima cancella le foto con Zerocalcare dopo le proteste dei fan turchi

Hideo Kojima ha cancellato una foto scattata a Lucca Comics & Games 2025 insieme a Zerocalcare dopo le tante proteste da parte della Turchia.

Numerosi fan hanno infatti espresso la propria indignazione nei confronti di Michele Rech a causa della solidarietà del fumettista nei confronti della causa curda.

Le accuse a Kojima

A scatenare le polemiche, infatti, ci sarebbe una presunta incoerenza dimostrata da Hideo Kojima, che ha più volte criticato in modo chiaro e deciso l'utilizzo dei bambini in ambito militare. Zerocalcare, secondo gli accusatori, sarebbe invece un sostenitore di gruppi accusati di reclutare anche minorenni come soldati.

Lo scatto al centro delle critiche era stato realizzato nella giornata di sabato e mostrava Kojima mentre teneva in mano una copia di Kobane Calling. La foto con Zerocalcare, che era stata visualizzata oltre 4,5 milioni di visualizzazioni ora è scomparsa dal profilo dell'autore di videogiochi giapponese che era arrivato a Lucca per presentare Death Stranding 2.

Tra le pagine del fumetto si racconta proprio il viaggio compiuto da Michel a Kobane, città situata al confine tra Siria e Turchia, durante la guerra contro Daesh. L'artista italiano parla quindi anche dei combattenti dell'organizzazione YPG (Unità di Protezione Popolare), considerata terroristica per i suoi legami con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK).

YPG, inoltre, è accusata di usare bambini soldato, come confermato anche da parte dell'ONU.

Le polemiche contro Zerocalcare

La presenza in alcune scene della serie animata Strappare lungo i bordi (di cui potete leggere la nostra recensione) delle bandiere di YPG e PKK, nel 2021, avevano alimentato nuovamente in Turchia le critiche contro Zerocalcare, la cui presenza nelle foto di Kojima hanno scatenato i commenti online, accusato nelle ultime ore di aver 'venduto i suoi fan turchi' e di 'aver incontrato un terrorista'.

Per ora Bao Publishing, Zerocalcare e Kojima non hanno commentato apertamente quanto accaduto, mentre online si possono comunque ancora vedere alcuni scatti dell'incontro tra i due artisti avvenuto a Lucca.