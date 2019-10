Hideo Azuma, il creatore di Pollon, morto a 69 anni

E' morto all'età di 69 anni Hideo Azuma, celebre autore di manga nonché creatore del personaggio di Pollon. L'autore nipponico si è spento il 13 ottobre in seguito a un tumore all'esofago.

Prolifico creatore, Hideo Azuma ha fatto il suo debutto nel 1969 realizzando tante opere di successo. Tra i suoi manga più celebri spiccano C'era una volta... Pollon e Nanako SOS (Nanà Supergirl), che hanno dato vita a due popolari serie animate nel 1982 e nel 1983.

L'opera autobiografica di Azuma, Il diario della mia scomparsa, racconta i suoi anni vissuti da homeless, il lavoro da domestico e la dipendenza da alcool. Nel 2013 l'autore giapponese ha firmato una seconda opera autobiografica, Disappearance Diary 2: The Ward for Alcoholics in 2013, in cui ricostruisce il doloroso percorso per conquistare la sobrietà.

Il diario della mia scomparsa ha vinto il gran premio presso i prestigiosi Osamu Tezuka Cultural Awards nel 2006. Nel 2009, Hideo Azuma è diventato il primo autore di manga giapponese a ricevere una nomination agli Ignatz Award per l'opera. Di recente il manfa ha vinto il Premio Gran Guinigi per la "Riscoperta di un'opera" in Italia.