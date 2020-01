Herzog incontra Gorbaciov, clip esclusiva del documentario sull’ultimo leader dell’Unione Sovietica

Herzog incontra Gorbaciov, il documentario Werner Herzog sull'ex leader dell'Unione sovietica, del quale vi presentiamo una video clip esclusiva sarà nelle sale italiane dal 19 al 22 gennaio distribuito da I WONDER PICTURES.

Werner Herzog e Michail Gorbaciov si incontrano per ben tre volte, un maestro del cinema e un gigante della politica, ultimo presidente dell'Unione Sovietica: il risultato è un incontro esplosivo, uno sguardo inedito, lucido e significativo sulla storia del '900 e non solo. Complicità̀ e umorismo, uniti all'abilità di Herzog di scavare in angoli inaspettati della vita di Gorbaciov, rendono questi incontri coinvolgenti e al tempo stesso emozionanti. Dall'infanzia contadina agli studi presso l'Università̀ di Mosca, fino alla rapida ascesa nelle fila del Partito Comunista Sovietico, il documentario è un viaggio tra ricordi, materiali d'archivio e testimonianze d'eccezione che consentono, così, di ripercorrere le tappe salienti della politica degli ultimi decenni.

Herzog incontra Gorbaciov: un momento del film

Attraverso eccezionali immagini d'archivio e interviste esclusive Herzog incontra Gorbaciov racconta la straordinaria vita di Gorbaciov ed i suoi momenti più importanti della vita politica (1985-1991) e privata in quello che può essere definito il suo testamento morale ed esistenziale più autentico. "Sono tedesco e probabilmente il primo tedesco che ha incontrato voleva ucciderla", scherza Werner Herzog durante una delle battute iniziali di Herzog incontra Gorbaciov. Il regista ha dichiarato che la sua intenzione era quella di filmare una semplice biografia, "ma di capire il personaggio che si nasconde dietro una figura così importante. Avevo davanti a me un uomo che ha cambiato il corso del ventesimo secolo e le cui azioni hanno trasformato il mondo in cui sono cresciuto".

Il film diretto da Werner Herzog e Andre Singer sarà nelle sale italiane il 19 - 20 - 21 e 22 gennaio 2020 distribuito da I WONDER PICTURES. Nella video clip che vi proponiamo in esclusiva il premio Nobel della pace racconta il suo primo incontro con Raissa Titarenk, quando era studente in economia agraria presso l'Università di Stavropol, la donna che ha sposato due anni dopo e che gli è stata sempre vicino, morta di leucemia nel settembre del 1999.