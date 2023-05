Heroes of the Golden Masks: trailer per il film con l'ultima performance di Christopher Plummer

Gravitas Ventures ha pubblicato in streaming il trailer ufficiale di Heroes of the Golden Masks, film d'animazione atteso specialmente perché conterrà l'ultima performance di Christopher Plummer, scomparso nel 2021 all'età di 91 anni.

Ispirato alle antiche maschere di bronzo di Sanxingdui scoperte nel sito archeologico di Guanghan, nella provincia di Sichuan, alla fine degli anni '80, il film è incentrato su Charlie, un orfano americano senza fissa dimora, che viene magicamente trasportato nell'antico regno cinese di Sanxingdui, dove una colorata squadra di supereroi avrà bisogno del suo aiuto per difendere la città da un brutale conquistatore. Charlie si unirà agli eroi e tramerà segretamente per rubare le inestimabili maschere d'oro che conferiscono loro i poteri.

Nel cast vocale ci saranno anche Patton Oswalt, Ron Perlman, Natasha Liu Bordizzo ("Crouching Tiger Hidden Dragon: Sword of Destiny"), Byron Mann ("Skyscraper"), Osric Chau ("2012"), Kiefer O'Reilly ("The Mighty Ducks: Game Changers") e il regista Sean O'Reilly.

L'uscita della pellicola nelle sale americane è attualmente fissata al 9 giugno 2023. L'opera arriva direttamente dagli Arcana Studio di O'Reilly.