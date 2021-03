Herbert Ballerina come Adam Driver: il video saluto su Facebook è maccheronico

Herbert Ballerina ha pubblicato un video su Facebook in cui fa una divertente parodia di Adam Driver, l'attore americano che in questi giorni è in Italia per le riprese del film sul delitto Guccii.

Herbert Ballerina, sfruttando la sua vaga somiglianza con Adam Driver, ha pubblicato su Facebook un divertente video in cu fa una parodia dell'attore americano che saluta il pubblico italiano usando gli stereotipi di 'pizza e mandolino', come uniche parole della nostra lingua note all'attore di Star Wars e dell'atteso film House of Gucci.

Adam Driver in questi giorni è in Italia per le riprese di House of Gucci, il film che racconterà l'omicidio di Maurizio Gucci. L'attore che abbiamo visto indossare i panni di Kylo Ren per la prima volta in Star Wars: Il risveglio della forza, è stato visto in questi giorni a Roma e Milano in compagnia di Lady Gaga, che nel biopic diretto da Ridley Scott interpreta Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Maurizio Gucci accusata di aver organizzato l'omicidio del marito, interpretato proprio da Adam Driver.

Herbert Ballerina ha voluto omaggiare Adam Driver e lo ha fatto con la sua solita ironia pubblicando un video su Facebook in cui, fingendo di essere l'attore americano a cui assomiglia vagamente, saluta il pubblico italiano. Il comico molisano inizialmente si rivolge al pubblico in inglese "Hi I'm Adam Driver. I'm very happy to be in Italy to shoot on Gucci, we love you". Herbert/Adam chiude salutando in Italiano con quelle poche parole conosciute in tutto il mondo "buonasera, pizza, mandolino".

Herbert Ballerina è conosciuto al pubblico televisivo per aver partecipato a trasmissioni cult come Quelli che il calcio e Colorado. Al cinema lo abbiamo visto in Omicidio all'italiana di Maccio Capatonda e, più recentemente, nel film In Vacanza su Marte di Neri Parenti, quest'ultimo uscito solo on demand su tutte le principali piattaforme digitali.