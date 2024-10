Henry Cavill è in trattative per un ruolo nel Marvel Cinematic Universe

Dopo la sua apparizione a sorpresa in Deadpool & Wolverine nel ruolo di Cavillrine, si dice che Henry Cavill sia ora in trattative per un ruolo nel Marvel Cinematic Universe.

Dopo un breve ritorno nei panni di Superman in Black Adam, Henry Cavill si ritrova senza un franchise di supereroi. La Warner Bros. non ha mai trattato particolarmente bene la star dell'Uomo d'Acciaio e di Justice League, e un salto nel Marvel Cinematic Universe sembra un passo logico per l'attore britannico.

L'abbiamo visto in Deadpool & Wolverine di quest'estate, quando è apparso come una variante di Wolverine soprannominata "Cavillrine". Molti fan vorrebbero vedere Cavill riprendere il ruolo di successore permanente di Hugh Jackman dopo Avengers: Secret Wars, anche se in passato abbiamo sentito che Wolverine potrebbe essere messo da parte nel previsto reboot degli X-Men.

Cavill in lizza per un ruolo nel MCU

Oggi, lo scooper MyTimeToShineH riporta la notizia che "Henry Cavill è in trattative per un ruolo completo nel MCU". Non viene specificato quale potrebbe essere, anche se ci sono molte possibilità. Potrebbe trattarsi di un personaggio che non abbiamo considerato, Wolverine è ancora una possibilità, oppure Capitan Bretagna potrebbe finalmente fare il suo debutto nel MCU grazie alla star di Mission: Impossible - Fallout.

L'uomo d'acciaio: un manifesto orizzontale del film

Da anni si susseguono le voci di un possibile ingresso di Cavill nel MCU. L'attore ha persino commentato alcune affermazioni piuttosto azzardate secondo cui sarebbe apparso nella seconda stagione di Loki (nei panni di Hyperion), poco dopo essere tornato a vestire i panni di Superman alla fine del 2022. "Per quanto ne so, non sarò in Loki", ha confermato all'epoca. "Sarebbe un ruolo difficile da gestire in questa fase... se James Gunn può farlo, forse posso farlo anch'io". Da allora, Gunn ha licenziato Cavill dal ruolo dell'Uomo del Domani della DC, sostituendolo con David Corenswet nel prossimo Superman.

Ancora prima nel 2021 l'attore di The Witcher, che si era già lasciato alle spalle Superman, aveva già rivelato quale personaggio Marvel avrebbe voluto interpretare. "Non dirò mai un personaggio Marvel che è già stato interpretato da qualcun altro perché tutti stanno facendo un lavoro fantastico", ha spiegato. "Tuttavia, ho internet e ho letto le varie voci su Captain Britain. Sarebbe divertentissimo farne una versione moderna, come il modo in cui hanno modernizzato Capitan America".