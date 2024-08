Henry Cavill perderà il suo ruolo preferito? Warhammer 40.000 a rischio cancellazione

L'accordo con Amazon sta per concludersi e l'adattamento del videogame Warhammer 40.000 potrebbe non essere realizzato, a rischio il nuovo progetto di Heery Cavill.

Dopo aver perso il ruolo in ben due franchise, quello di Superman, con l'arrivo di James Gunn e il reboot del DC Universe, e quello di The Witcher, in cui è stato sostituto da Liam Hemsworth, Henry Cavill rischia di non vedere realizzato un altro importante progetto. Si tratta del preannunciato adattamento di Warhammer 40.000, a rischio cancellazione, come anticipa IGN.

Secondo il magazine, gli adattamento cinematografici e televisivi del popolare videogame potrebbero essere accantonbati. Il report sul bilancio annunciale di Games Workship menziona l'accordo con Amazon per i diritti esclusivi di Warhammer 40,000, ma sembra esserci un intoppo. Nel dicembre 2023, Games Workshop ha fissato un periodo di 12 mesi per collaborare con Amazon e concordare "linee guida creative per i film e le serie televisive che saranno sviluppati dallo streamer". È stato inoltre osservato che l'accordo "andrà avanti solo se le linee guida creative saranno concordate di comune accordo tra Games Workshop e Amazon".

Ormai mancano solo cinque mesi alla conclusione dell'accordo e questo countdown inesorabile potrebbe far saltare il progetto che avrebbe dovuto vedere Henry Cavill coinvolto in veste di protagonista e produttore esecutivo e per cui aveva dimostrato grande entusiasmo, vista la sua passione per i videogame.

Un primo piano di Henry Cavill

Henry Cavill sogna di realizzare Warhammer 40.000

Progetto della passione, un po' come è stato The Witcher, l'adattamento di Warhammer 40.000 andrebbe ad alimentare ulteriormente la solida fama di nerd amante di fumetti e videogiochi.



"Non posso dire molto, ancora una volta, siamo ancora all'inizio. Ma avere l'opportunità di portarlo sullo schermo ed essere al timone del progetto in modo che sia fedele, è fondamentale per me" ha dichiarato Henry Cavill durante un'ospitata nel podcast Happy Sad Confused. "Queste sono le cose con cui ho a che fare da quando ero bambino. Sono le cose su cui passo il mio tempo libero a fantasticare, anche da adulto, per riuscire a portarle in vita. Non c'è motivo più importante per cui sono entrato nel settore che lavorare un simile progetto".