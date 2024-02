Henry Cavill su Warhammer 40K: 'Il più grande privilegio della mia carriera'

Henry Cavill è fermamente convinto che il suo coinvolgimento attivo nel progetto live action di Warhammer 40K per gli Amazon Studios costituirà l'apice della sua carriera.

Parlando con IGN durante il press tour di Argylle - La super spia (leggete la nostra recensione del film di Matthew Vaughn), l'ex-Superman ha discusso del progetto di Amazon. "È il più grande privilegio della mia carriera professionale avere questa opportunità", ha detto Cavill.

"Non posso dire troppo, ancora una volta, è ancora presto. Ma avere l'opportunità di portarlo sullo schermo, e di essere al timone in modo che possa essere fedele al materiale di partenza, è fondamentale per me. Sono cose con cui ho a che fare da quando ero bambino. Sono le cose che sogno ad occhi aperti nel mio tempo libero, anche da adulto, e ora posso portarle in vita. Non ci potrebbe essere motivo più grande per aver accettato di entrare nel settore che la possibilità di realizzare una cosa del genere".

Henry Cavill è l'attore perfetto per Warhammer 40K

Cavill è forse il fan più celebre di Warhammer 40K e in passato ha parlato spesso con affetto alla stampa di questo universo oscuro. Si è anche recato al Warhammer World (la sede di Games Workshop a Nottingham, in Inghilterra), dove ha trascorso la giornata visitando le strutture e osservando varie miniature di Warhammer. Non è stata una sorpresa che Games Workshop e Amazon Studios abbiano scelto Cavill per guidare il prossimo progetto Warhammer come produttore esecutivo e attore protagonista.

Quando uscirà il progetto?

Nonostante il vivido entusiasmo di Cavill, probabilmente passeranno diversi anni prima che venga realizzato uno show o un film. Games Workshop ha annunciato alla fine dello scorso anno di aver concluso l'accordo di licenza con Amazon Studios e di aver riunito una writers room per proporre potenziali idee di storie per il progetto. Resta da vedere se si tratterà di una storia già esistente di Warhammer 40K (Games Workshop possiede una vasta biblioteca di storie in-universe nota come Black Library) o di una completamente originale.