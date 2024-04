Henry Cavill, l'ex Superman diventerà papà per la prima volta

Henry Cavill ha partecipato alla première del suo nuovo film da protagonista, The Ministry of Ungentlemanly Warfare di Guy Ritchie, e proprio in quell'occasione ha confermato ad Access Hollywood che diventerà padre per la prima volta. L'attore e la compagna Natalie Viscuso sono in attesa del loro primo figlio.

Henry Cavill, protagonista del thriller La fredda luce del giorno, in una scena

"Sono molto entusiasta, sia Natalie che io siamo molto emozionati. Sono sicuro che ne sentirete ancora parlare" ha esclamato sul red carpet Cavill, stuzzicato dall'intervistatore sulla possibilità che fosse stata la sua co-star nel film, Henry Golding, ad ispirarlo a diventare padre:"Non è stato lui ma i miei genitori" ha risposto l'attore sorridendo.

Nuovi progetti

Henry Cavill e Natalie Viscuso hanno reso pubblica la loro relazione nel 2021; Viscuso è vicepresidente di Vertigo Entertainment, casa di produzione coinvolta in progetti di richiamo come IT, Five Nights at Freddy's e LEGO Movie.

Di recente, Henry Cavill ha abbandonato due importanti franchise nei quali era tra i protagonisti: il DC Extended Universe nel quale ha interpretato per anni l'iconico personaggio di Clark Kent/Superman, in seguito alla rivoluzione portata da James Gunn nel suo nuovo DC Universe con il casting di David Corenswet, e la serie The Witcher; Geralt di Rivia, il personaggio originariamente assegnato a Cavill è passato nelle mani di Liam Hemsworth.

Cavill e Viscuso collaboreranno insieme in una nuova serie tv, Warhammer 40,000, insieme ad Amazon Prime Video. Il prossimo progetto dell'attore, In the Grey, lo riporterà sul set con Guy Ritchie, insieme al quale ha lavorato in The Ministry Of Ungentlemanly Warfare e The Man from U.N.C.L.E. Nell'ultimo film di Ritchie, Henry Cavill ha recitato al fianco di Eiza González, Henry Golding, Alan Ritchson e Alex Pettyfer, in un racconto che segue le vicende di un team di operazioni speciali inglesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Il film, adattamento del romanzo Churchill's Secret Warriors: The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII di Damien Lewis, uscirà nei cinema USA il prossimo 19 aprile.