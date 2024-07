Highlander, l'annuncio di Chad Stahelski: ecco quando inizieranno le riprese del reboot con Henry Cavill

Grande novità per fan di Highlander, che aspettano con ansia aggiornamenti sulla nuova produzione cinematografica che riporterà il personaggio sul grande schermo, a più di trent'anni dal primo film con protagonista Christopher Lambert.

La nuova star del franchise sarà Henry Cavill, che assumerà i panni dell'immortale Connor MacLeod. Al timone ci sarà il regista della saga di John Wick, Chad Stahelski, che ha svelato finalmente il periodo in cui inizieranno i lavori di produzione legati al film.

Anno nuovo

Highlander verrà girato in Scozia dal mese di gennaio 2025, come ha raccontato lo stesso Stahelski in una intervista a Collider:"Iniziamo a girare a gennaio in Scozia, per questo parto tra poco. Lunedì vado in Scozia per fare l'ultimo sopralluogo alle location". Le dichiarazioni del regista sono in linea con le indiscrezioni circolate in precedenza sulla produzione di Highlander.

Sean Connery e Christopher Lambert in una scena di Highlander - L'ultimo immortale

Il franchise di Highlander debuttò al cinema nel 1986 con Christopher Lambert e Sean Connery. Nonostante il poco riscontro iniziale, la saga divenne cult nel corso degli anni successivi, generando tre sequel e due serie tv live action. Il reboot venne annunciato per la prima volta addirittura nel 2008 ma confermato da Lions Gate soltanto nel 2023.

Henry Cavill interpreterà Connor MacLeod, un guerriero immortale che dovrà combattere contro altri immortali in un grande torneo. L'obiettivo del reboot e dare nuova linfa alla saga e attirare nuovi potenziali fan della nuova generazione.

Si tratta di un nuovo ambizioso progetto per Henry Cavill dopo l'addio alla DC e al ruolo di Superman e alla serie tv The Witcher, nella quale è stato sostituito da Liam Hemsworth.

Il reboot di Highlander è soltanto uno dei progetti in cantiere per l'attore, che si occuperà anche della trasposizione cinematografica di Warhammer, del quale è un fan accanito sin da quando era bambino e che a breve porterà sullo schermo.