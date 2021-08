Henry Cavill, fisico, dieta e mente: Superman svela i suoi segreti

Henry Cavill ha spiegato in un'intervista come fa a mantenere il suo fisico, grazie ad una dieta proteica e ad una particolare filosofia mentale: ecco quale.

Henry Cavill non ha mai avuto paura delle sfide! L'attore britannico impiega la maggior parte del tempo ad allenarsi e a migliorare la sua filosofia mentale in modo tale da poter affrontare anche i ruoli più faticosi per il suo fisico. Anche la dieta, di cui ha svelato i dettagli principali, è molto importante. Non è mica un caso che, al cinema, Cavill abbia portato sullo schermo Superman!

Henry Cavill si prepara a recitare una scena sul set di Superman: Man of Steel

Il protagonista di Henry Cavill ha avuto modo di rilasciare una lunga intervista a PEOPLE in occasione della quale ha raccontato il suo approccio ai ruoli più stancanti a livello fisico. L'attore ha dichiarato: "Quando andavo a scuola mi piaceva fare sport. Non ero il più bravo ma me la cavavo abbastanza bene!". Il primo grosso ruolo action andato al futuro Superman è stato Immortals. A questo proposito, l'attore ha ricordato: "In quel periodo ho praticato arti marziali e sollevavo frequentemente pesi perché serviva per caratterizzare meglio il personaggio. Poi è toccato a Man of Steel e ho dovuto intensificare i miei allenamenti".

Da quel momento in poi, la routine fisica quotidiana di Henry Cavill ha pienamente preso forma: "I miei esercizi vengono costantemente modellati sulla base del fisico del personaggio che devo interpretare. Se non ho ruoli da portare sullo schermo, amo mantenere una routine costante che mi consenta di bilanciare bene il mio peso forma".

La situazione sarebbe potuta cambiare lo scorso dicembre quando Henry Cavill è stato vittima di un infortunio a un tendine durante la preparazione in vista della seconda stagione di The Witcher. Quello che l'attore avrebbe potuto vivere come un blocco, invece, gli ha offerto l'opportunità di andare ulteriormente avanti. Il protagonista di Man of Steel ha ricordato: "Quando penso a quel periodo, ricordo bene il dolore provato. Nel corso degli anni ho imparato a prendere sempre in considerazione il lato positivo dei problemi. Ho vissuto quest'infortunio come una sorta di avvertimento lanciato dal mio fisico, che mi chiedeva di riposarmi e di prendere un periodo di pausa dal set e dagli allenamenti".

Una dieta ricca di proteine, dalla colazione alla cena

Henry Cavill ha continuato a spiegare: "Sul versante mentale, invece, provo sempre a riflettere su ciò che è sotto il mio controllo e ciò che, invece, non dipende da me". Al momento, l'attore ha iniziato una partnership con MuscleTech e sta lavorando sul migliore sfruttamento delle sue energie fisiche. A questo proposito, la nutrizione è fondamentale. Cavill ha raccontato: "La nutrizione è la benzina del nostro corpo. Al momento non seguo una dieta rigida ma di mantenimento. Non sto preparando alcun ruolo, in effetti. La colazione è fondamentale e deve fornire il 50% del fabbisogno giornaliero di energie. Io mangio bacche e avena, due uova, due fette di tacchino e quattro once di filetto di manzo. Tre ore dopo tocca a riso e pollo, poi nuovamente riso e pollo e, infine, di sera filetto di manzo con patate dolci. Prima di andare a dormire bevo un frullato di proteine".

Una volta a settimana, Henry Cavill si concede una mangiata sfrenata, il vero obiettivo dei sette giorni di dieta e allenamenti. A giocare un ruolo fondamentale sulla tenuta fisica di ogni atleta, comunque, è la salute mentale. A questo proposito l'attore ha dichiarato: "Si tratta di una concezione profondamente stoica. Non permettete a ciò che non siete in grado di controllare di rovinare la vostra mente. Preoccupatevi solo di ciò che ricade sotto la vostra egida. Abbiamo forza, resilienza e controllo mentale, ingredienti che ci consentono di trasformarci in ciò che vogliamo!".