Henry Cavill annuncia il suo ritorno come Superman: "Grazie per la vostra pazienza"

Henry Cavill ha appena postato un video sul proprio profilo Instagram, in cui possiamo ammirare l'attore nei panni di Superman, rivelando che il filmato è solo 'un piccolo assaggio di ciò che verrà'.

Henry Cavill ha appena annunciato ufficialmente il suo ritorno come Superman attraverso un post su Instagram: la star, che è recentemente apparsa nei panni dell'amato supereroe in una scena post-crediti di Black Adam, ha rivelato che l'attesa è finalmente terminata.

"Questo è soltanto un piccolissimo assaggio di ciò che verrà, amici miei. L'alba della speranza rinnovata. Grazie per la vostra pazienza, sarà premiata", ha scritto Cavill nella didascalia. Nel video l'attore ha spiegato: "Ho aspettato la fine del weekend per dare a tutti la possibilità di vedere Black Adam, ma ora che molti di voi l'hanno fatto posso finalmente dirlo: sarò di nuovo Superman."

Il futuro di Cavill nei panni di Superman è stato oggetto di speculazioni negli ultimi anni, con un cameo presente nella scene finali di Shazam! ma con il volto del personaggio oscurato, portando alcuni a supporre che questo fosse un segnale che il ruolo sarebbe stato affidato ad un'altra star hollywoodiana.

Sebbene non siano stati ancora annunciati dei veri e propri piani formali per il futuro di Superman di Henry Cavill, la notizia è già stata accolta calorosamente dai fan che hanno invaso i social per esprimere la propria eccitazione.