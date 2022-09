Hellraiser: il primo trailer ufficiale del reboot diretto da David Bruckner

Il canale YouTube di 20th Century Studios ha appena diffuso il primo trailer ufficiale di Hellraiser: il film di Hulu, diretto da David Bruckner, sarà una rivisitazione del classico horror del 1987 di Clive Barker e debutterà esclusivamente su Hulu il 7 ottobre 2022.

Nel filmato compare anche l'iconico Pinhead, che in questa versione sarà interpretato da Jamie Clayton. Il progetto è stato descritto come una "reimmaginazione fedele, ma evoluta, del classico horror del 1987 di Barker" e il fatto che Clive sia uno dei produttori del progetto ha sicuramente rassicurato i fan.

Bruckner, che ha diretto The Ritual per Netflix e sezioni delle antologie horror di Bloody Disgusting e Southbound, dirigerà anche questo reboot del celeberrimo franchise di Hellraiser per Spyglass Media. La pellicola di Hulu è stata scritta da Ben Collins e Luke Piotrowski.

La storia del reboot di Hellraiser sarà leggermente diversa da quella del film originale: "Una giovane donna alle prese con la tossicodipendenza entra in possesso di un'antica scatola di puzzle, ignara che il suo scopo è evocare i Cenobiti, un gruppo di esseri soprannaturali sadici di un'altra dimensione".