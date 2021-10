Hellraiser: le riprese del reboot sono finite, nel cast anche Goran Visnjic

Hellraiser tornerà sugli schermi cinematografici con un film di cui è stato svelato il cast in occasione della fine delle riprese. Tra i protagonisti del progetto, prodotto dal creatore della saga horror Clive Barker, ci sono anche Odessa A'zion e Goran Visnjic.

Hulu e Spyglass Media hanno regalato nuove anticipazioni riguardanti la nuova versione del classico horror Hellraiser. L'horror avrà come star Odessa A'zion (Grand Army) accanto a Jamie Clayton (Sense 8) che interpreta l'iconico ruolo di Pinhead.

Nel cast anche Brandon Flynn (Tredici), Goran Visnjic (E.R.), Drew Starkey (Outer Banks), Adam Faison (Into the Dark), Aoife Hinds (Normal People) e Hiam Abbass (Succession).

Clive Barker sarà coinvolto come produttore in collaborazione con Marc Toberoff, David S. Goyer e Keith Levine. David Bruckner sarà invece il regista e la sceneggiatura è firmata da Ben Collins e Luke Piotrowski.

Il progetto arriverà nelle sale nel 2022, anno in cui la saga di Hellraiser festeggerà il trentacinquesimo anniversario del suo arrivo nelle sale. Bruckner ha dichiarato: "Avere Clive a bordo per aiutarci e guidarci attraverso l'incredibile universo che ha creato così tanto tempo fa è un tale onore".

Goyer ha sottolineato che è un grande fan di Clive Barker fin da quando ha letto The Hellbound Heart, usata come fonte di ispirazione per creare il film.

Barker ha aggiunto che il nuovo film sarà un omaggio al primo capitolo della saga, proponendo al tempo stesso qualcosa di totalmente nuovo e a un livello inaspettato: "David e il suo team hanno attinto alla mitologia della storia, ma ciò che mi entusiasma è il loro desiderio di onorare l'opera originale pur rivoluzionandola per una nuova generazione".