Hellraiser: Clive Barker produttore della serie prodotta da HBO

Hellraiser, il classico franchise horror, darà vita a una serie tv prodotta per HBO e Clive Barker è entrato a far parte del team di produttori esecutivi.

Il progetto si ispirerà ai film e al romanzo The Hellbund Heart, con lo scopo di ampliare la mitologia originale che ha già dato vita a 10 film, romanzi, fumetti e molto altro.

Clive Barker ha dichiarato: "Sono felice che la mitologia di Hellraiser stia per avere una nuova vita ed è arrivato il momento che le storie ritornino alle loro origini. Sono entusiasta all'idea di portare un nuovo pubblico verso gli elementi più potenti e antichi dell'horror: il male più oscuro che invade le nostre vite umane e il modo in cui troviamo in noi stessi il potere di resistere".

Lo script dello show sarà firmato da Mark Verheiden (Battlestar Galactica) e Michael Dougherty (X-Men United), coinvolti anche come produttori in collaborazione con Farah Films, Vertigo Entertainment e Panacea Entertainment.

David Gordon Green si occuperà della prima puntata e di alcuni episodi della prima stagione della serie ideata per portare sul piccolo schermo la mitologia di Hellraiser: The Series e del mondo dei Cenobiti, in passato esseri umani e ora diventati demoni, che vivono in un regno extra-dimensionale e che raccolgono le anime degli uomini per mantenere l'equilibrio tra bene e male.

Il franchise è attualmente al centro anche di un reboot cinematografico a cui stanno lavorando il regista David Bruckner e gli sceneggiatori Ben Collins e Luke Piotrowski da una storia firmata da David Goyer.