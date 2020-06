Hellboy, Ron Perlman ha spiegato perché ha rifiutato di apparire e nel reboot

Ron Perlman ha spiegato i motivi per cui ha rifiutato la proposta di apparire nel reboot di Hellboy non realizzato da Guillermo del Toro.

Ron Perlman ha svelato di aver rifiutato nel 2019 un'appariazione nel film Hellboy, ideato come reboot del progetto di cui era stato protagonista, in segno di rispetto nei confronti del regista Guillermo del Toro. L'attore aveva infatti ricevuto una proposta da parte dei produttori del progetto in cui David Harbour ha ereditato l'iconico personaggio.

In un'intervista rilasciata a ComicBook, la star ha dichiarato: "Il reboot è qualcosa a cui avevo l'opportunità di partecipare e ho deciso che l'unica versione di Hellboy a cui sono interessato è quella con Guillermo del Toro".

Ron Perlman ha quindi sottolineato: "Rifiutando quella parte mi sono realmente allontanato dal progetto con David Harbour e non ne ho sentito parlare o ho visto qualcosa. Ho augurato alle persone coinvolte il meglio, ma non era qualcosa che mi interessava".

Il tentativo di riportare sul grande schermo il diavolo rosso non si è però rivelato un successo, non ottenendo una buona accoglienza da parte della critica e nemmeno da parte del pubblico.