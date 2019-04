Hellboy, Milla Jovovich risponde alle critiche al film!

Hellboy è arrivato nelle sale di tutto il mondo ma in America non è stato molto amato, e Milla Jovovich ha risposto alle polemiche sul film!

Hellboy è appena uscito al cinema e purtroppo la critica non sembra averlo amato, anzi. Ma Milla Jovovich è pronta a combattere e, in risposta alle polemiche, ha affermato che il film presto diventerà un cult!

Il film diretto da Neil Marshall ha esordito con una brutta performance nei mercati americani, con circa 12 milioni di dollari incassati e un esordio al terzo posto del box-office statunitense. Il budget della pellicola si aggira intorno ai 50 milioni, quindi la situazione è piuttosto buia per il nuovo reboot. In ogni caso, Milla Jovovich, la villain del film, è sicura al 100% che Hellboy col tempo diventerà un cult e ha consigliato a tutti i suoi followers su Instagram di accorrere al cinema:

Hellboy: un'immagine di Milla Jovovich nel film

"Il weekend di apertura è sempre molto stressante e questo è successo anche con Hellboy. Lavori tantissimo per creare qualcosa di divertente e poi arriva il momento di assimilare le recensioni negative dei critici, ma è così che va lo spettacolo. Vorrei solo dire una cosa. I miei film migliori sono stati affossati dalla critica, lo trovo davvero esilarante. La vita è un sogno? Un classico. Il quinto elemento. Secondo le recensioni dell'epoca era il peggior film mai fatto. Zoolander? Affossato. Giovanna d'Arco? Un disastro. Resident Evil? Non iniziamo neanche a parlarne. Ognuno di questi film oggi è diventato un cult. Ognuno. E anche questo qui lo sarà, ricordatevi le mie parole. Perché? 1. Attori fantastici: David Harbour. Ian Mcshane. Daniel Dae Kim. Sasha Lane. Tutti splendidi e talentuosi. 2. Mike Mignola, che ha creato i fumetti di Hellboy, ha aiutato a scrivere lo script per fare il film più possibile alla sua visione. 3. Il regista è uno dei migliori, Neil Marshall, che ci ha regalato The Descent, uno dei migliori horror di sempre. Credetemi, vi divertirete a guardare Hellboy. Un critico ha detto 'è un caos rumoroso e pieno di sangue che solo un teenager potrebbe amare'. Esatto! Divertiamoci! Buonanotte a tutti!"

Hellboy: una scena del film con David Harbour, Sasha Lane

Basato sull'acclamato fumetto di Mike Mignola, Hellboy racconta il conflitto del demone protagonista, diviso tra il mondo degli umani e quello soprannaturale, costretto a confrontarsi con un antica incantatrice in cerca di vendetta. Parlando del nuovo sguardo sul personaggio, il protagonista David Harbour ha dichiarato: "Quello che sto affrontando in Hellboy è molto diverso, più vasto in un certo senso. Si tratta di un personaggio davvero shakespeariano. Sono coinvolti demoni, streghe e cose simili. Ma il film nella sua essenza è su una persona che è intrappolata in circostanze terribili e cerca semplicemente di comportarsi bene".

Nel cast anche Milla Jovovich nella parte della villain Nimue, Ian McShane con il ruolo del padre adottivo di Hellboy, il professor Trevor Bruttenholm, Sasha Lane che sarà Alice Monaghan, Penelope Mitchell interpreterà l'anziana strega Ganeida e Daniel Dae Kim ha il ruolo del Maggiore Ben Daimio. Hellboy è diretto da Neil Marshall, la sceneggiatura è stata firmata da Andrew Cosby, Christopher Golden e Mike Mignola.