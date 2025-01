La star di Stranger Things Finn Wolfhard in fuga da un killer nel trailer dello slasher Hell of a Summer

Mentre si attende l'uscita della quinta e ultima stagione di Stranger Things, Finn Wolfhard sta già ponendo le basi della sua carriera futura. Neon ha appena diffuso il trailer di Hell of a Summer, gustoso slasher adolescenziale in stile anni '80 che vede Wolfhard in duplice veste di interprete e regista.

Nel promo, Wolfhard e i suoi amici si godono le gioie del campeggio estivo al lago tra feste notturne, corteggiamenti, sessioni di tavolette Ouija e... fughe da un serial killer.

Finn Wolfhard ha co_diretto il film con Billy Bryk. Nel cast troviamo anche Fred Hechinger, Pardis Saremi, Abby Quinn e D'Pharaoh Woon-A-Tai.

La sinossi

24 ore nel campeggio estivo di Camp Pineway, dove il direttore Jason Hochberg arriva pensando che il suo problema principale è la mancanza di contatto coi colaboratori. Quello che non sa è che un killer mascherato è in agguato nel campeggio, intenzionato a eliminare brutalmente i consulenti uno per uno.

Presentato in anteprima al Toronto International Film Festival del 2023, Hell of a Summer cerca di far leva sull'entusiasmo degli appassionati dell'horror solleticandone gli appetiti. Accolto con recensioni contrastanti, il coinvolgimento di Wolfhard aumenta l'interesse per il progetto, soprattutto in vista del lancio su Netflix dell'ultima stagione di Stranger Things, in uscita nel corso del 2025.