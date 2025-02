Helena Prestes attacca Zeudi Di Palma, ma interviene la madre: "Mai invalidare la sessualità di qualcuno"

Nell'ultima puntata del Grande Fratello*, andata in onda su Canale 5 lunedì 24 febbraio, Helena Prestes ha accusato Zeudi Di Palma di essersi avvicinata a lei solo per strategia, mettendo anche in dubbio il suo orientamento sessuale. Sui social è poi intervenuta la mamma dell'ex miss Italia, mostrando come prova una lettera** che Zeudi le aveva scritto a 18 anni.

Ma vediamo cosa è successo.

Helena Prestes su Zeudi: "Mi ha usata"

Nell'appuntamento del lunedì con la casa di Cinecittà, Zeudi e Helena hanno avuto una discussione. La modella brasiliana infatti, è convinta di essere "usata" dall'ex Miss Italia per conquistare la simpatia del pubblico da casa: "Sapeva che la ship avrebbe riscosso molto successo all'esterno". Una tesi sostenuta anche da Maria Teresa Ruta: "Zeudi è entrata in casa cercando la vicinanza di Helena. È Zeudi che conosce bene anche Dayane Mello"; la Mello era stata concorrente nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, durante la quale si era avvicinata a Rosalinda Cannavò.

Ora, dopo l'avvicinamento di qualche tempo fa, i rapporti tra le due si sono raffreddati.

L'intervento della madre di Zeudi: "Mai invalidare la sessualità di una persona"

In una delle clip trasmesse dalla regia, si sentiva poi la Prestes mettere in dubbio l'orientamento stesso di Zeudi: "Secondo me non le piacciono le donne. A lei piace competere con loro. Con lei ho chiuso, mi ha usata". E ancora: "Zeudi ha degli atteggiamenti che mostrano come lei non sappia ancora cosa voglia dalla vita. Mi sono allontanata perché mi ha mostrato di essere una persona che conosce tutto di me".

La frase di Helena Prestes non è passata inosservata: oltre ai commenti su X, è intervenuta proprio la madre di Zeudi, Mariarosaria Marino.

La donna ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram, in cui ha mostrato la lettera con cui nel 2020 sua figlia le aveva confessato la propria omosessualità. Come didascalia alla foto, la Marino ha aggiunto: "Mai invalidare la sessualità di una persona, mai! Neanche per gioco".

Nella lettera, invece, si legge: "Non avrei mai immaginato di scrivere una lettera per dirtelo, tant'è vero che non so da dove incominciare... Oggi è un giorno importante per me perché finalmente riesco a mettere per iscritto ciò che in 18 anni ho sempre saputo di essere. Ho atteso tanto perché ero molto insicura di questa cosa e soprattutto non riuscivo ad accettarmi (...) Mi sento libera per la prima volta".