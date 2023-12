Se il Grande Fratello si fa spin-off/crossover di Temptation Island

Mirko, Greta e Perla catapultati dalle spiagge sarde del dating show estivo alla casa di Cinecittà, come in una delle peggiori telenovelas di Caracas. Che funziona.

Il triangolo no, non l'avevamo proprio considerato. I 15 autori del Grande Fratello 2023 hanno ufficialmente dato un senso ad un'edizione 'nip' che inizialmente un senso pareva proprio non averlo, prendendo a piene mani da Temptation Island, vero e proprio fenomeno estivo di Canale 5. In pieno luglio 3 milioni e mezzo di telespettatori sono rimasti incollati dinanzi all'undicesima edizione del reality prodotto da Maria De Filippi, con spaventosi picchi del 28,09% di share.

Fenomeno Temptation

Un'edizione indiscutibilmente segnata dalla coppia formata da Mirko Brunetti e Perla Vatiero, entrati fidanzati da 5 anni ma usciti separati grazie anche alla tentatrice Greta Rossetti, che è riuscita a conquistare il cuore del 26enne di Rieti. Tornati a casa insieme una volta conclusa l'esperienza televisiva, Mirko e Greta hanno subito ceduto al tatuaggio di coppia, per poi sgretolarsi in diretta social. Il neonato amore ha iniziato presto a vacillare, con Perla, ex di Mirko, sempre terza incomoda. Ed è qui che i famigerati 15 autori del Grande Fratello, Alfonso Signorini compreso, hanno intuito il potenziale di un ménage à trois che ha inspiegabilmente affascinato milioni di italiani.

Lui che bacia lei che bacia chi?

Il primo ad entrare nella casa del Grande Fratello è stato proprio Mirko, volto da bravo ragazzo. "Io e Greta stiamo vivendo una pausa grave. Voglio essere spensierato", dice a metà ottobre, dando così ufficialmente il via ad uno spin-off di Temptation Island che si fa cross-over con il Gf. Un colpo di genio autoriale che in poche settimane viene minuziosamente alimentato, puntato dopo puntata, facendo interagire Mirko sia con Greta che con Perla, entrambe fuori le mura di Cinecittà. Greta entra dentro la Casa in due occasioni, mostrando un'aggressività che spiazza lo stesso Mirko, essendo pienamente consapevole che il giovane sia ancora innamorato dell'ex. Nel frattempo Perla, che ai tempi di Temptation Island era stata molto dura nei confronti di Mirko, gioca astutamente la parte della ragazza ben disposta a tornare sui propri passi, smussando angoli del proprio carattere in piena estate apparsi non poco ruvidi.

A questo punto gli autori del Grande Fratello fanno la loro seconda mossa, trasformando Perla in concorrente ufficiale, con 24 ore al giorno da vivere in diretta tv al fianco dell'ex fidanzato Mirko, ora diviso tra passato remoto e passato prossimo, tra un amore che si credeva concluso e un altro che si pensava appena iniziato. Sui social in tanti sognano la riconciliazione impossibile, con l'ex tentatrice improvvisamente diventata terza incomoda e a distanza, "villain" al cospetto di questa coppia pronta a risorgere. A mancare, a questo punto, è solo Greta, che lunedì 27 novembre accetta di partecipare al Grande Fratello a partire dalla puntata di sabato 4 dicembre, unendosi così a Perla, ex di Mirko, e al suo attuale compagno, ancora insicuro sul da farsi.

La telenovela è servita

Grande Fratello: un'immagine dell'edizione 2023

Da un punto di vista narrativo tutto questo è paragonabile ad una delle peggiori telenovelas di Caracas, ma in funzione reality, con i diretti interessati costretti a dover interagire all'interno delle quattro stesse mura sotto l'occhio attento delle telecamere, diventa potenzialmente dinamite catodica. Non a caso l'ultima puntata del Gf andata in onda il 27 novembre, con l'annunciato scontro a distanza Greta-Mirko-Perla, è stata vista da quasi 3 milioni di telespettatori, con uno share schizzato ben oltre il 21%. Sui social è successo di tutto, con spettatori infuriati perché sempre più convinti della possibile riconciliazione tra Mirko e Perla.

Perso l'espediente Barbara D'Urso, che per anni alimentava gli avvenimenti della Casa raccontandoli all'interno delle proprie trasmissioni pomeridiane e serali, Mediaset ha presto trovato una più che riuscita alternativa, dando a Signorini & Co. la possibilità di affidarsi ad un usato più che sicuro, e quanto mai ancora fresco, ovvero Temptation Island. Una svolta pensata e realizzata in corso d'opera, come reazione ad una prima formazione di concorrenti decisamente poco attrattiva, che si è subito rivelata più che vincente. Un romanzetto rosa da spiaggia da scrivere, sfogliare e leggere tra l'autunno e la primavera, vivendolo in diretta, costruendolo giorno dopo giorno, andando oltre il sapiente montaggio e gli inevitabili non detti di Temptation Island.

La Saga dei MiGreLa

Una vera e propria 'saga' televisiva, quella ad oggi fondata su Mirko, Greta e Perla, da spremere fino a quando il pubblico ne avrà voglia, provandola ad indirizzare, a scuotere, a plasmare ad uso e consumo di una messa in scena che mai come in questo caso è stata sapientemente costruita, traendo il massimo da chi quello stesso massimo aveva precedentemente congegnato, vedi gli autori del dating game firmato Fascino. Con i tre innamorati all'interno del Grande Fratello qualunque altra sottotrama sarà inevitabilmente sotterrata, per la gioia dei telespettatori di Temptation Island che sognavano un sequel autunno/inverno, ritrovandosi invece al cospetto di uno spin-off/cross-over, in attesa di un'eventuale terza manche. Ovvero Mirko, Greta e Perla a Uomini e Donne. Ma questa è tutta un'altra storia...