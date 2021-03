Rosalinda Cannavò ancora contro Dayane Mello a Domenica Live: “È influenzata da qualcuno”

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello ormai si parlano tramite Barbara D'Urso: ieri l'attrice siciliana ha sostenuto che la Mello sia influenzata da qualcuno, rispondendo alle accuse che la modella brasiliana le aveva rivolto nella puntata del 21 marzo del Live - Non è la D'Urso.

Il rapporto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello ha fatto sognare le fan delle due concorrenti del Grande Fratello Vip 5, le #rosmello, che le hanno sempre supportate convinte che tra le due ragazze fosse nato qualcosa in più della semplice amicizia. Rosalinda e Dayane finito il reality non si sono ancora incontrate, sembra che il loro tramite ormai sia Barbara D'Urso che la settimana scorsa ha intervistato la Mello e ieri ha avuto ospite Rosalinda Cannavò, come potete vedere in questo video.

Dayane, parlando del rapporto tra la sua "amica" e Andrea Zenga, aveva detto che tra i due non c'era chimica, arrivando a dire che era una storia d'amore nata solo a favore di telecamere. Ieri Rosalinda ha voluto replicare alle accuse della modella brasiliana: "Non posso che sorridere. A Dayane ho voluto bene, ho cercato di portare massimo rispetto alla nostra amicizia. Ho fatto tanti passi verso di lei, fuori dal Grande Fratello, nonostante mi ha attaccato. Ad oggi non devo difendermi da niente, tantomeno da lei".

La Cannavò dopo essersi difesa è passata all'attacco mettendo in dubbio la sincerità della Mello: "mi sta dimostrando che era solo lavoro e che non c'era un reale affetto. Mi ha detto che ho cavalcato il suo percorso, potrei dire che ha fatto lo stesso con me. Lei ha avuto esperienza nei reality, io non sapevo come funzionava il tutto".

Rosalinda, che nel corso del programma ha conosciuto anche Niccolò Zenga, fratello di Andrea, si è detta convinta che la Mello sia manovrata da qualcuno, ma non ha detto da chi: "apprezzo il fatto che mi vuole bene, ma allo stesso tempo mi ha fatto delle accuse pesanti. Credo che lei forse è influenzata da qualcuno, dice delle frasi contro di me molto forti, magari non sono sue parole specifiche. Lei dice che molti concorrenti del Grande Fratello Vip 5 sono miei nemici". Nonostante le insistenze di Barbara D'Urso, Rosalinda non ha voluto fare nomi, come ormai nel suo stile.