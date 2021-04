Helen Mirren sarà il primo ministro israeliano Golda Meir nel film diretto da Guy Nattiv

Helen Mirren interpreterà Golda Meir, l'unica donna ad aver ottenuto l'incarico di primo ministro nella storia di Israele, in un nuovo film biografico.

Le riprese dovrebbero iniziare nel mese di ottobre e tra i produttori ci sarà anche Michael Kuhn, già nel team di Florence Foster Jenkins e The Duchess.

Golda sarà diretto dal premio Oscar Guy Nattiv, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Nicholas Martin. Al centro della trama ci saranno le responsabilità e le decisioni che Golda Meir, parte affidata a Helen Mirren, ha dovuto affrontare durante la Guerra dello Yom Kippur. Il 6 ottobre 1973, durante la notte e mentre si festeggiava uno dei giorni più sacri, Egitto, Siria e Giordania hanno condotto un attacco a sorpresa. Meir si è quindi trovata ad affrontare un pericolo che sperava di non dover mai gestire. Circondata, isolata e frustrata a causa delle discussioni esistenti a livello politico intorno a lei, e con poche speranze, la donna ha compiuto una corsa contro il tempo per salvare milioni di vite tra chi si trovava in entrambi gli schieramenti del conflitto.

Guy Nattiv ha dichiarato: "Essendo nato durante la Guerra dello Yom Kippur, sono onorato nel raccontare questa affascinante storia della prima e unica donna che abbia mai guidato Israele. La brillante sceneggiatura di Nihcolas Martin si immerge nell'ultimo capitolo della storia di Golda mentre la nazione affronta un attacco mortale a sorpresa durante la giornata più sacra dell'anno e i generali che cercano di influenzare il suo giudizio, il tutto mentre deve sottoporsi in segreto alle cure per la sua malattia. Non potrei essere più entusiasta nel lavorare con la leggendaria Helen Mirren nel portare in vita questa storia epica, emozionante e complessa".