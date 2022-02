Helen Mirren al posto di Meryl Streep ne Il diavolo veste Prada: l'attrice commenta le voci sul casting

Helen Mirren ha parlato delle voci secondo cui, all'epoca de Il diavolo veste Prada, sarebbe potuta essere lei l'interprete di Miranda Priestly, al posto di Meryl Streep che proprio per questo ruolo ottenne una candidatura all'Oscar come Miglior attrice protagonista.

Dodici anni fa, nelle sale internazionali usciva quella che sarebbe diventata una delle commedie più apprezzate di sempre, ovvero Il diavolo veste Prada. Il film, diretto da David Frankel dall'omonimo romanzo di Lauren Weisberger, ha regalato al mondo del cinema alcune interpretazioni iconiche: su tutte, quella di Meryl Streep nei panni di Miranda Priestly, diventata protagonista anche di numerosi meme esilaranti, prodotti dal web nel corso degli anni. Come sarebbe stato, questo personaggio, se al posto di Streep ci fosse stata un'altra attrice? Difficile a dirsi, eppure col passare del tempo si è parlato anche di ulteriori artiste che avrebbero potuto sostituire Streep nel film. Le voci più insistenti sono state quelle riguardanti un presunto casting di Helen Mirren che, in una nuova intervista a THR, ha discusso proprio dei rumors secondo cui era originariamente candidata per due ruoli che sono infine andati a Streep, cioè la protagonista de La donna del tenente francese (1981) e, appunto, Miranda Priestly ne Il diavolo veste Prada. L'attrice ha quindi dichiarato: "No, no, no, mai successo. Non ho avuto possibilità con quei ruoli. Forse qualcuno avrà pure menzionato il mio nome ad un certo punto, ma senza che io lo sapessi. L'unica cosa che Meryl mi ha detto è che ha basato la sua pettinatura ne Il diavolo veste Prada sui miei capelli. Questo è tutto ciò che posso affermare".

Il diavolo veste Prada segue una giovane donna di nome Andy Sachs (Anne Hathaway) che sogna di fare la giornalista ma decide di lavorare come assistente della direttrice della rivista di moda Runway. Il suo capo è Miranda Priestly (Meryl Streep), una donna dittatoriale che si diverte a tormentare il suo staff, a cui lancia costanti frecciatine. Questa è stata una delle interpretazioni più iconiche di Meryl Streep, che le è valsa la sua quattordicesima nomination all'Oscar, anche se quell'anno ha perso proprio contro Helen Mirren, protagonista di The Queen.