Heels: trailer e poster italiano della serie Starzplay con Stephen Amell

STARZPLAY, il servizio di streaming premium internazionale di STARZ, ha rilasciato il trailer e il poster italiano della sua nuova serie originale Heels, ambientata nel mondo del wrestling professionale indipendente. La nuova serie originale di STARZ sarà presentata in anteprima mondiale domenica 15 agosto sulla piattaforma di streaming premium STARZPLAY attraverso la sua presenza completa in Europa, America Latina e Giappone e su tutte le piattaforme STARZ negli Stati Uniti e in Canada.

Scritta e creata dal produttore esecutivo Michael Waldron, Heels ha come showrunner il produttore esecutivo Mike O'Malley e vede Stephen Amell (Arrow) nei panni di Jack Spade e Alexander Ludwig che interpreta suo fratello minore, Ace. Peter Segal dirige vari episodi ed è anche produttore esecutivo.

Heels parteciperà al Comic-Con@Home 2021 venerdì 23 luglio alle 10:00 PT/1 PM ET con un panel con Waldron, O'Malley e il cast, e con un'anteprima inedita.

Heels è una storia di uomini e donne che inseguono i loro sogni nel mondo del wrestling professionistico delle piccole città. Ambientato in una comunità affiatata della Georgia, segue una federazione di wrestling a conduzione familiare dove due fratelli rivali combattono per decretare chi dei due debba seguire le orme del defunto padre. Quando sono sul ring, uno deve interpretare il bravo ragazzo e l'altro la sua nemesi, il mascalzone (in inglese heel). Ma una volta tornati nel mondo reale, questi ruoli possono essere difficili da mantenere o da lasciarsi alle spalle.

Nel cast troviamo inoltre Alison Luff come Staci Spade, moglie di Jack, che si trova a combattere tra la posta in gioco emotiva che i suoi suoceri hanno investito nel wrestling e la pressione sulla sua famiglia che ne deriva; Mary McCormack nei panni di Willie Day, il partner in affari di Jack e il cervello logistico dietro l'organizzazione del wrestling locale; Kelli Berglund nel ruolo di Crystal Tyler, valletta e amante di Ace; Allen Maldonado nei panni di Rooster Robbins, uno dei migliori lottatori del circuito che ha sempre qualcosa da dimostrare e che spesso ci riesce; il due volte campione del Super Bowl James Harrison nei panni di Apocalypse, un wrestler e operaio che lavora da decenni e non ha illusioni di fama o gloria; e Chris Bauer nei panni di Wild Billy Hancock, un'ex star del wrestling che ora è uno scout per il wrestling professionista di alto livello.

Insieme a Michael Waldron, Mike O'Malley e Peter Segal sono produttori esecutivi anche Julie Yorn di LBI Entertainment, Chris Donnelly e Patrick Walmsley. Heels è prodotto da Lionsgate TV per STARZ in associazione con Paramount Television Studios.