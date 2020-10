Stephen Amell è rimasto ferito sul set di Heels, la serie tv sul wrestling

Stephen Heels si è infortunato alla schiena mentre eseguiva un'acrobazia sul set di Heels, la serie tv di Starz dedicata al mondo del wrestling che lo vede protagonista al fianco di Alexander Ludwig.

Nelle scorse ore, attraverso un comunicato, un portavoce di Starz ha dichiarato che Stephen Amell ha riportato un infortunio alla schiena durante le riprese di Heels ad Atlanta. "A seguito di una valutazione medica, l'attore è rimasto a riposo a casa e si sta riprendendo in attesa del suo ritorno sul set". Nella nota si legge anche che la produzione della serie tv non è stata interrotta e continuerà mentre Amell si riprende. Amell si è fatto male mentre eseguiva una delle acrobazie richieste dallo show ma i coordinatori ci hanno tenuto a sottolineare come siano stati sempre rispettati tutti i protocolli di sicurezza necessari per garantire l'incolumità degli attori.

Ricordiamo che il 20 ottobre, intervenuto nel podcast Inside of You di Michael Rosenbaum, Stephen Amell ha annunciato di aver contratto il Covid. L'attore ha raccontato agli ascoltatori la sua reazione quando ha ricevuto la diagnosi positiva, la sua esperienza in quarantena ed il suo ritorno sul set. La produzione di Heels è proseguita mentre Amell era in quarantena, come riportato da Deadline.

Scritto da Michael Waldron, con Mike O'Malley impegnato come showrunner, Heels racconta la storia di uomini e donne che inseguono i loro sogni nel mondo del wrestling professionistico. Ambientato in una comunità della Georgia, segue una promozione di wrestling a conduzione familiare quando due fratelli e rivali, Jack Spade (Stephen Amell) e Ace Spade (Alexander Ludwig, combattono per l'eredità del loro defunto padre. Sul ring, qualcuno deve interpretare l'eroe e qualcuno deve interpretare il cattivo ed essere sconfitto. Ma nel mondo reale, è difficile restare fedeli a questi personaggi.

Heels è prodotto da Lionsgate TV in associazione con Paramount TV Studios. Oltre a Waldron e O'Malley, a ricoprire il ruolo di produttori esecutivi sono anche Peter Segal, Julie Yorn di LBI Entertainment, Chris Donnelly e Patrick Walmsley.