Heels: da oggi su Starzplay la serie sul wrestling con Stephen Amell

Debutta oggi su Starzplay - con un episodio nuovo ogni domenica - la serie originale Heels, ambientata nel mondo del wrestling professionale indipendente, che vede come protagonista Stephen Amell.

Heels: Stephen Amell e Alexander Ludwig in una scena

Heels è una storia di uomini e donne che inseguono i loro sogni nel mondo del wrestling professionistico delle piccole città. Ambientato in una comunità affiatata della Georgia, segue una federazione di wrestling a conduzione familiare dove due fratelli rivali combattono per decretare chi dei due debba seguire le orme del defunto padre. Quando sono sul ring uno deve interpretare il bravo ragazzo e l'altro la sua nemesi, il mascalzone (in inglese heel). Ma una volta tornati nel mondo reale, questi ruoli possono essere difficili da mantenere o da lasciarsi alle spalle.

Scritta e creata dal produttore esecutivo Michael Waldron (Loki, Doctor Strange 2 - Nel multiverso della pazzia), Heels ha come showrunner il produttore esecutivo Mike O'Malley (Shameless, Survivor's Remorse) e vede Stephen Amell (Arrow) nei panni di Jack Spade e Alexander Ludwig (The Hunger Games, Vikings) che interpreta suo fratello minore, Ace.

Peter Segal (50 volte il primo bacio, Shameless) dirige vari episodi ed è anche produttore esecutivo.

Heels: i fondoschiena di Stephen Amell e Alexander Ludwig in una scena

Nel cast troviamo inoltre Alison Luff come Staci Spade, moglie di Jack, che si trova a combattere tra la posta in gioco emotiva che i suoi suoceri hanno investito nel wrestling e la pressione sulla sua famiglia che ne deriva; Mary McCormack nei panni di Willie Day, il partner in affari di Jack e il cervello logistico dietro l'organizzazione del wrestling locale; Kelli Berglund nel ruolo di Crystal Tyler, valletta e amante di Ace; Allen Maldonado nei panni di Rooster Robbins, uno dei migliori lottatori del circuito che ha sempre qualcosa da dimostrare e che spesso ci riesce; il due volte campione del Super Bowl James Harrison nei panni di Apocalypse, un wrestler e operaio che lavora da decenni e non ha illusioni di fama o gloria; e Chris Bauer nei panni di Wild Billy Hancock, un'ex star del wrestling che ora è uno scout per il wrestling professionista di alto livello.

Insieme a Michael Waldron, Mike O'Malley e Peter Segal sono produttori esecutivi anche Julie Yorn (Hell or High Water, Cocaine - La vera storia di White Boy Rick, The Dirt) di LBI Entertainment, Chris Donnelly e Patrick Walmsley. Heels è prodotto da Lionsgate TV per STARZ in associazione con Paramount Television Studios. Starzplay è disponibile per il download su Ios e Android, sui canali Prime Video, su Apple TV, Rakuten TV, Mediaset Infinity e su Smart TV tramite l'apposito tasto dal telecomando dei principali produttori di TV che consente agli utenti l'accesso diretto alla piattaforma.