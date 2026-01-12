Heated Rivalry, Connor Storrie e Hudson Williams scherzano sul pubblico che li ha visti nudi nella serie

I due protagonisti della serie in arrivo su HBO Max hanno scherzato ai Golden Globes 2026 sulle loro scene hot e sul fatto che praticamente tutti li avessero già visti senza veli prima di sapere chi fossero

Connor Storrie e Hudson Williams, protagonisti della serie virale Heated Rivalry, hanno fatto il loro debutto come presentatori alla cerimonia dei Golden Globes 2026.

I due, saliti sul palco sulle note di "Pink Pony Club" di Chappell Roan, hanno presentato il premio come Miglior attore non protagonista in una serie TV. "Scusate, è un po' snervante essere qui ai nostri primi Golden Globes", ha detto Storrie con un brivido teatrale.

Hudson ha offerto un consiglio dal palco, alludendo alle scene bollenti e spesso senza veli che hanno condiviso sullo schermo: "Fai un respiro profondo e immagina tutti gli spettatori... Sai com'è". "Oh! Sì, non so se funzionerà, considerando che tutti ci hanno visto... Sai com'è", ha risposto Storrie.

Praticamente tutti hanno visto Heated Rivalry

Le due hanno poi scherzato sul fatto che, anche se forse non tutti gli spettatori hanno visto Heated Rivalry, sicuramente lo hanno visto i loro allenatori, le loro mamme e le loro figlie.

"Ciao, mamme!" "Ciao, figlie!", hanno gridato i due prima di annunciare Erin Doherty come vincitrice per il suo ruolo da non protagonista in Adolescence.

La sua vittoria segue quelle dei suoi colleghi Stephen Graham come attore protagonista in una serie limitata e Owen Cooper come attore non protagonista, quest'ultimo il vincitore più giovane di sempre nella categoria.

Connor Storrie e Hudson Williams in Heated Rivalry

Heated Rivalry, la trama e la data d'uscita in streaming

Uscita negli Stati Uniti alla fine dello scorso novembre, la serie debutterà in streaming in Italia sulla nuovissima HBO Max, il 13 febbraio 2026. Ricordiamo che la piattaforma di proprietà della Warner Bros. debutterà nel nostro paese nella giornata di domani, 13 gennaio.

Nella serie, Storrie e Williams interpretano rispettivamente Ilya Rozanov e Shane Williams, giocatori di hockey professionisti che si innamorano nel corso di una relazione segreta durata un decennio. Il cast include anche François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, Nadine Bhabha e Sophie Nélisse.