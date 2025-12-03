HBO Max sbarca in Italia: data, prezzi, le serie e i film più attesi in catalogo

HBO Max sbarca finalmente in Italia. Dal 13 gennaio 2026 il servizio streaming globale di Warner Bros. Discovery sarà disponibile anche nel nostro Paese.

Per il pubblico italiano significa poter accedere, per la prima volta in un'unica piattaforma, ai contenuti firmati HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Universe, Max Originals, Eurosport e molto altro, tramite la nuova app HBO Max.

A Knight of the Seven Kingdoms: la prima foto della serie

Un catalogo ricchissimo tra serie cult, grandi film e novità assolute

Il debutto italiano sarà accompagnato da una line-up particolarmente forte. Tra i titoli più attesi spicca A Knight of the Seven Kingdoms, il nuovo capitolo dell'universo di Game of Thrones, insieme alla seconda stagione di The Pitt, il medical drama Max Original premiato agli Emmy.

La piattaforma diventerà la casa di alcune delle serie più acclamate degli ultimi anni (che in Italia continueranno a essere visibili anche su Sky e NOW), da House of the Dragon a The Last of Us, passando per The White Lotus, Euphoria, IT: Welcome to Derry, sino a Industry, che arriverà nel nostro Paese per la prima volta.

Gli amanti del cinema troveranno blockbuster come Superman, The Batman, Dune e la saga completa di Harry Potter, oltre ai nuovi arrivi dal box office internazionale come Weapons e The Conjuring: Il rito finale. Non mancheranno titoli iconici della TV, come Friends e The Big Bang Theory, l'animazione cult di Rick and Morty, documentari d'autore e produzioni unscripted.

Portobello: Fabrizio Gifuni in manette nei panni di Enzo Tortora nella prima foto della serie HBO Max.

Le produzioni italiane: da Marco Bellocchio a Valerio Mastandrea

Il lancio sarà accompagnato anche da un importante investimento su contenuti locali targati HBO. Tra questi, Portobello, la nuova serie di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni, presentata fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e in arrivo il 20 febbraio. La serie racconta la vicenda di Enzo Tortora e del caso giudiziario-mediatico che lo travolse negli anni '80.

È già in produzione anche la serie dedicata all'omicidio di Melania Rea, interpretata da Maria Esposito, che ripercorrerà il femminicidio del 2011 e l'impatto devastante sulle istituzioni e sulla comunità.

Tra le docuserie annunciate ci sono Gina Lollobrigida: Diva Contesa, dedicata alla battaglia per l'eredità della grande star, e Saman, che ricostruisce la tragica storia della giovane pachistana uccisa per essersi opposta a un matrimonio forzato.

Al momento del lancio sarà disponibile in esclusiva anche Nonostante, il nuovo film di Valerio Mastandrea, scelto per aprire la sezione Orizzonti alla Mostra di Venezia, mentre da febbraio arriverà Squali, debutto cinematografico di Daniele Barbiero con Lorenzo Zurzolo e James Franco.

La copertura sportiva: da Milano Cortina 2026 a Eurosport

Gli appassionati di sport potranno seguire sulla piattaforma tutte le competizioni dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, dal 6 al 22 febbraio. L'intera copertura olimpica sarà disponibile per tutti gli abbonati, con programmi dedicati, interviste e collegamenti dalle sedi delle gare.

A questo si aggiunge il pacchetto Sport, che consentirà di accedere ai contenuti di Eurosport: Australian Open e Roland-Garros, i tre Grandi Giri del ciclismo, le Classiche, gli sport invernali, la FA Cup, la UFC, l'atletica, i motori e molto altro.

Superman: un'immagine di David Corenset

Piani e prezzi per il mercato italiano

HBO Max partirà in Italia con tre piani mensili pensati per esigenze diverse: