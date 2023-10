Heat 2 si farà. La conferma di Michael Mann sul sequel e sul possibile ruolo di Adam Driver

Durante un evento a Londra nel weekend, il regista di Ferrari Michael Mann ha confermato che "Heat 2" sarà il suo prossimo film. Alla domanda se l'adattamento del romanzo sarebbe stata la sua prossima epopea cinematografica, il leggendario regista ha detto: "Sì. Io e Meg Gardiner abbiamo scritto il romanzo "Heat 2", che è uscito proprio mentre stavamo girando Ferrari. Ha ottenuto un grande successo. Ho intenzione di girare quello come prossimo progetto."

Al Pacino e Robert De Niro in una scena di Heat - La sfida, di Michael Mann

HEAT 2: SIA PREQUEL CHE SEQUEL

Heat 2 funge da prequel e sequel del primo film. La storia segue McCauley, Chris Shiherlis (originariamente interpretato da Val Kilmer) e Vincent Hanna (originariamente Al Pacino) negli anni che precedono la saga criminale ambientata a Los Angeles e racconta cosa accade ai personaggi sopravvissuti negli anni successivi. La trama riporta i lettori a Chicago nel 1988, quando McCauley, Shiherlis e la loro squadra compiono rapine sulla West Coast, al confine tra gli Stati Uniti e il Messico e a Chicago. Allo stesso tempo, Hanna sta facendo le sue prime esperienze come stella emergente nel Dipartimento di Polizia di Chicago, inseguendo una violenta banda di rapinatori.

Ferrari: il cast durante il photocall della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 80

MICHAEL MANN E ADAM DRIVER FARANNO BIS?

Deadline aveva rivelato all'inizio di quest'anno, prima degli scioperi, che Adam Driver, protagonista di Ferrari, era in trattative per interpretare il giovane Neil McCauley (il personaggio interpretato da Robert De Niro nel primo Heat - La sfida) in Heat 2, con Warner Bros. in trattative per unirsi al progetto. Quando gli è stato chiesto se potrebbe lavorare di nuovo con Driver nel film, Mann ha riso e ci ha detto: "Forse. Non ne parliamo ancora. Mettiamola così: io e Adam ci siamo trovati benissimo a lavorare insieme sul set di Ferrari. Abbiamo la stessa etica del lavoro, che è abbastanza intensa. Ci piacciamo reciprocamente e ci siamo divertiti molto a collaborare artisticamente."

Ferrari: un'immagine del film

Dopo la sua pubblicazione ad agosto, Heat 2 è diventato un bestseller del New York Times. Il film originale del 1995, anch'esso prodotto da Warner Bros, è stato un grande successo che è diventato nel tempo un classico del crimine molto apprezzato con un seguito globale. Le premesse perché anche il film sia un successo ci sono tutte.