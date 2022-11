Heartstopper: Olivia Colman tornerà anche nella seconda stagione, arrivano le prime conferme

In attesa della seconda stagione di Heartstopper, nuove conferme suggeriscono grandi ritorni.

In questi giorni stanno uscendo fuori sempre più dettagli in merito alla seconda stagione di Heartstopper, e una recente conferma del cast ritrova uno dei suoi volti più noti. In base a quanto recentemente riportato dai recenti annunci di casting sembra proprio che Olivia Colman riprenderà il suo ruolo nella serie tv britannica.

Venezia 2018: Olivia Colman sul red carpet de La favorita

Creata da Alice Oseman e basata sulla sua omonima graphic novel, Heartstopper ha esordito su Netflix il 22 aprile del 2022, suscitando immediatamente l'interesse del grande pubblico. Al centro di tutto troviamo la storia di Charlie Spring (Joe Locke) e del suo compagno di scuola Nick Nelson (Kit Connor), in un susseguirsi di domande e dubbi sulla propria identità sessuale. Il rinnovo per una seconda stagione è arrivato a maggio.

Ѐ stato proprio Deadline a confermare il ritorno di Olivia Colman, che interpreta il ruolo di Sarah Nelson in Heartstopper, la madre di Nick, nonché suo supporto all'interno del viaggio personale che sta vivendo. Non ci resta, dunque, che attendere nuovi dettagli in merito a questa seconda stagione.